Подслушал:
Зачем мне бумажная карта города, если есть НОРМАЛЬНАЯ???
А нормальная — это, разумеется, в айфоне.
А бумажная — стало быть, НЕ нормальная. НЕнормальная. Дикая.
Как и бумажные книги. Газеты или журналы, напечатанные на бумаге.
Как дики и те, кому бумажное кажется нормальным. Обычным. Привычным. Естественным.
Они все — из Лавки древностей. Мастодонты.
Из дремучего ХХ века. О нём говорят так, как моё поколение говорило о временах античности или разрушения машин. Такой себе ХХ век. Ха-Ха-век.
Поколение Z, оно же и поколение Зе, отличается от моего ментально значительно больше, чем моё от бабушкиного дореволюционного. Это я по старинке под революцией имею в виду путч 1917-го.
Z изучает технику не по инструкциям. Оно её чувствует. Оно ею командует до того, как начинает читать, да и вообще говорить или даже ходить. Они нажимают что надо ещё ползая.
И то, что МЫ знаем наизусть таблицу умножения и пишем почти без ошибок, им смешно. И они тут же в отместку вспомнят и напомнят про наш скудный английский — "читаю и перевожу со словарём". Кого вы, мол, и куда переводите. С вашими мёртвыми языками. Типа Фортран и Алгол!
Алгол-60 или -68. Если быть точным, то -1960 или -1968. Но для НИХ это уточнение роли не играет. ИМ всё равно. Мы же не очень интересуемся, кто был раньше: динозавры или бронтозавры.
Они не понимают наших шуток. Цитат. Они не знают и не хотят знать, что это и откуда:
Разрушим до основанья, а затем... Страшно далеки они от народа, но их дело не пропало... Какая гадость эта ваша заливная рыба...
Они — из другого мира. Хотя и вышли из нас в самом прямом смысле слова. Вышли и ушли. В этот другой мир.
Не забывай нас, "племя младое, незнакомое".
Последние 3 слова — цитата. Был такой поэт, невероятно давно, так давно, что даже ещё до нас, по фамилии Пушкин. Но это долго рассказывать.
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