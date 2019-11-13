105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Анна Никитин из села Красное на Рожнятивщине, которой недавно исполнилось 105 лет, никогда не лечилась в медучреждениях и сейчас не болеет.

Как пишет expres.online, несмотря на свой возраст, она сама готовит, стирает и рубит лучины для печи.

По словам ее невестки Ольги, тайна здоровья и долголетия бабушки Анны в невероятной доброте, внутреннем спокойствии и большой вере в Бога.

"Моя вторая мама, потому что свекровью я ее никогда не называла, настолько сильная телом и духом женщина, что таких людей, я за свои 72 года не встречала. Все, что бы ни случилось в ее жизни – война, голод, тяжелый труд в колхозе , потери родных – она воспринимала спокойно, с молитвой и всего благодарила Бога. Мама всегда говорит, что когда она сама ничего не может изменить, то может молиться. и Бог даст силы все пережить", - отметила Ольга.

Новости Британка в 108 лет раскрыла секрет долголетия

По словам Ольги Никитин, бабка Анна родилась в многодетной семье. Ее отец не вернулся с Первой мировой. Мать осталась молодой вдовой с четырьмя детьми. Женщина второй раз вышла замуж и родила еще троих детей.

Анна нигде не училась и осталась малограмотной, читать и писать почти не умеет. Зато может посчитать деньги и сделать расчеты для хозяйства, скажем, посчитать мешки с урожаем, разделить на каждый месячную пенсию.

Анна вышла замуж за односельчанина Михаила, у супругов родился один сын, который уже умер. Сейчас у почтенной женщины есть невестка, внук и правнучка. Еще 98-летней она удерживала корову, свиней, кур.

Сейчас бабушка Анна ежедневно просыпается в 07.30, час молится, одевается и целый день хлопочет по хозяйству, вечером смотрит телевизор. Как видит события на Востоке, то очень волнуется и просит Бога, чтобы наконец закончилась война.

Сейчас Анна Никитин уже плохо видит и слышит, но никаких лекарств принимать не хочет, говорит, что это "отвратительная химия".

Как писал OBOZREVATEL, ученые медицинского центра при Университете Маастрихта в Нидерландах выяснили, что 6 0 минут физической активности в день повышают шансы мужчин и женщин достичь преклонного возраста.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram