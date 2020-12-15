103-летний мужчина назвал секретом долголетия пиво

103-летний американец, ветеран Второй мировой войны Эндрю Славоник назвал секретом своего долголетия пиво.

По его словам, он ежедневно пьет баночку Coors Light, сообщает Fox News. Его сын Боб Славоник также полагает, что это и есть причина, по которой отец столько прожил.

"В свои 103 года он по-прежнему выпивает свой ежедневный Coors Light. Думаю, это и есть причина, по которой он столько прожил", – отметил Боб Славоник.

Отмечается, что ранее к аналогичному выводу пришел и сам долгожитель. В 2018 году он также объяснял свое долголетие любовью к пиву.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жительница Великобритании Дорис Олив Неттинг, которой исполнилось 100 лет, призналась, что считает причиной своего долголетия привычку выпивать по стакану пива в день.