Ровно 103 года назад, 7 ноября 1917 года произошло одно из самых знаковых событий XX века — большевистский переворот в России, названный позже советской пропагандой 1930-х "Великой Октябрьской социалистической революцией". Я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что большевистский переворот оказал немалое влияние на всю дальнейшую и мировую историю, нарушив балан сил на континенте — без него не было бы ни репрессий, ни голодоморов, да и Второй мировой войны, пожалуй, тоже не было бы, не говоря уже о дальнейшем "холодном" противостоянии двух противоборствующих блоков, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Остаётся только сожалеть о том, сколько человеческих сил и средств могло быть потрачено на созидание и строительство общего будущего, а не на разжигание ненависти к "капиталистическим" странам, пропаганду заведомо невозможного "общества коммунизма" и поддержку просоветских режимов по всему миру, каждый из которых в том или ином виде пришел к своему краху. А началось всё ровно 103 года назад в Петрограде.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ обо всём, что происходило в Петрограде в эти дни больше ста лет назад.

02. К 1917 году в Российской Империи сложилась достаточно сложная ситуация, которую можно охарактеризовать как "отставание политической жизни страны от общественных запросов" — трудовое законодательство РИ было анахроничным, страна была втянута в тяжелую и по сути бессмысленную войну, отсутствовали политические свободы, общество оставалось классовым. Людям хотелось перемен, и большевики в итоге очень умело воспользовались ситуацией в свою пользу. Вот так выглядели плакаты тех дней, можно хорошо увидеть, какие вопросы волновали народ:

03. Первой и относительно бескровной русской революцией стала Февральская, в ходе которой царь Николай II отрекся от престола, передав власть в стране Временному правительству. Что интересно, многие исследователи рассматривают Февральскую революцию в одной связке с Октябрьским переворотом ("одно продолжение другого"), а другие видят в Октябрьском перевороте наоборот "контрреволюцию большевиков", уничтожившую все достижения Февраля.

Баррикады на Литейном проспекте, в Петрограде времен Февральской революции:

04. На протяжении всего 1917 года, с самого его начала и до поздней осени, когда произошел большевистский переворот, в стране происходили манифестации и стычки между двумя параллельно существующими органами власти — органами Временного правительства Керенского и системой Советов рабочих и солдатских депутатов (Советы существовали с 1905 года и развернули бурную деятельность на волне Февральской революции). Нередко стычки перерастали в настоящие уличные бои, как например на этом снимке июля 1917 года:

05. А вот еще манифестации тех дней, снимок лета либо ранней осени 1917 года:

06. Одним из главных требований демонстрантов было прекращение войны — за почти четыре года Мировой войны страна уже устала от бесконечных сводок с фронта затяжных позиционных боёв. Кроме того, Первая Мировая стала, по сути, первой крупной войной, которая широко освещалась в прессе и показывалась на фото. Изуродованные шрапнелью люди, страшные трупы солдат, погибших от газовых атак, фоторепортажи из полевых госпиталей — всё это буквально шокировало обывателя, для которого война раньше была чем-то вроде бравурных лубочных картинок.

В общем, люди хотели мира.

07. Партия большевиков решила воспользоваться такой ситуацией в стране и захватить всю власть — промежуточные итоги Февральской революции большевиков категорически не устраивали, и они не собирались ждать всеобщих выборов, решив забрать всю власть в стране в ходе вооруженного переворота. В сентябре-октябре в Петрограде началось формирование отрядов штурмовиков-красногвардейцев, которые должны были принимать участие в восстании.

Отряды было формировать достаточно легко — в Петрограде было множество военных частей, например военных моряков, которые были настроены революционно, а также находилось множество дезертиров с фронта — всего в 1917 году с фронта дезертировало примерно 1,5 миллиона человек, причем часто эти дезертиры бежали из военных частей прямо с оружием и даже с бронетехникой.

08. Переворот начался 6 ноября (24 октября по старому стилю), им руководил ВРК (Военно-революционный комитет), который находился в Смольном. Как объяснили большевики, поводом к началу вооруженного восстания стал налет юнкеров Керенского на типографию большевистской газеты "Труд" — это было воспринято большевиками как сигнал к вооруженному выступлению — редакция газеты была отбита силами красногвардейцев, после чего большевики перешли в открытое наступление.

Патруль большевиков на улицах Петрограда в дни переворота:

09. В тот же день засветло к Зимнему дворцу стали стягиваться войска Временного правительства — юнкера из Михайловского артиллерийского училища и рота женского "батальона смерти". Войска стали занимать оборону на подступах к Зимнему и на первых этажах здания.

Войска Временного правительства перед Зимним дворцом:

10. Редкое фото — обриты наголо бойцы женского "батальона смерти" принимают присягу Временному правительству перед отправкой на фронт. Этот же батальон примет активное участие при обороне Зимнего — некоторые из его участниц погибнут у импровизированных баррикад из бревен либо на первых этажах дворца, а некоторые попавшие в плен будут изнасилованы отрядами большевиков. Официальные документы сообщают от трех случаях изнасилования, но реальных случаев было намного больше.

11. В ночь на 7 ноября происходит захват ключевых стратегических пунктов — Главпочтамта, Николаевского вокзала, а крейсер "Аврора" стал у Николаевского моста. В советских источниках утверждалось, что якобы именно залп "Авроры" стал сигналом к началу восстания, однако холостой выстрел из орудий крейсера в сторону Зимнего был лишь небольшим эпизодом в масштабном противостоянии, проходившем в течении нескольких дней.

12. Примерно тогда же была окончательно захвачена телефонная станция. Хорошо помню рисунки из советских учебников о том, как это происходило — за коммутаторами сидят барышни-телефонистки в платьях до пола, а у дверей стоят красноармейцы с винтовками-трехлинейками и в папахах с красной перевязью. На самом деле все происходило несколько иначе — большевистские волонтеры работали на коммутаторе уже как минимум с весны 1917 года, а в ходе революции они просто перешли к более открытым действиям в поддержку переворота. Хотя вооруженные части на телефонную станцию действительно прибыли.

13. 7 ноября командующий Петроградским военным округом Полковников направил доклад Керенскому, в котором оценил положение как "критическое" и сказал, что в распоряжении правительства практически нет войск, которые могли бы защищаться от большевиков. Керенский обратился с воззваниям к 1-му, 4-му и 14-му казачьим полкам с приказом принять участие в защите Зимнего, но из казарм вышли всего 200 казаков из 14-го полка, остальные воззвание проигнорировали.

14. Штурм Зимнего начался во второй половине дня. Вначале Дворец был блокирован со всех сторон — с улиц Миллионной, Моховой и Большой Конюшенной улиц, а также со стороны Невского проспекта. Фото Зимнего дворца в осаде:

15. В 20 часов вечера комиссар Чудновский прибыл в Зимний парламентером с ультиматумом о сдаче, который был отвергнут Временным правительством. Ультиматум был отвергнут, и примерно в 21 час началась перестрелка и штурм.

16. Руководили восстанием из Смольного, на крыльце которого в те дни стоял вооруженный блок-пост с пулеметами "максим" на стационарных станках:

17. Кстати, Ленин в те дни выглядел не так, как на "каноничных" снимках (с бородкой и в черном костюме-"тройке), а примерно вот так:

18. Снимки с "классической" узнаваемой внешностью Ленина, выступающего перед толпой, относятся как правило, уже к периоду 1919-1920 годов:

19. Примерно в 1 час ночи Зимний был взят, рота юнкеров и женский "батальон смерти" был разоружен. Фотоснимок со штурма:

20. Стрельба на Невском:

21. Разграбленный восставшими кабинет царя в Зимнем дворце. Подобная же участь постигла и другие комнаты, в которых проживала царская семья:

22. 8 ноября вся власть в Петрограде перешла к военно-революционному комитету, а 9 ноября было оформлено новое правительство России — Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным, в состав которого вошли только большевики.

23. Практически сразу после переворота возникло противостояние сторонников "старой" и "новой" власти, позже перетекшее в полноценную гражданскую войну. Фотоснимок с беспорядков в Москве в ноябре 1917-го, на фото дом у Никитских ворот, пострадавший в ходе боевых действий:

24. Первые жертвы переворота:

25. Пленные царские офицеры, задействованные на уборке улиц.

26. Красноармейцы на улице, ноябрь 1917-го.

27. "Беспризорники революции", оставшиеся без родительской опеки. Многие из них попадут в детдома, а когда подрастут — в органы советской власти и в НКВД.

Какое отношение у меня к октябрьскому перевороту? Лично я считаю, что перемены в России образца 1917 года были необходимы — главным образом, это касалось скорейшего выхода страны из войны и уравнивания в правах всех сословий, разделение которых к началу XX века было каким-то архаизмом; при этом никакой вооруженный переворот не был нужен. Большевики же вероломно воспользовались ситуацией и незаконно пришли к власти, пользуясь популистскими лозунгами и играя на протестных настроениях, а также на ожиданиях и надеждах простых людей — и в итоге установив диктатуру во много раз страшнее и бесчеловечнее царской.

А как относитесь к Октябрьскому перевороту вы? Расскажите, интересно.