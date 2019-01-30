29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты 300 студентов-добровольцев приняли неравный бой против наступающей на Киев 6-тысячной захватнической армии большевиков под командованием Муравьёва.

Вечная память и слава героям! Спустя 101 год враг у Украины всё тот же. Тогда студенты-добровольцы защищали Украину от российских большевиков так же, как сейчас нынешние добровольцы защищают её от кремлёвской агрессии.

Экспансионистская и внутренняя политика Москвы за сто лет не изменилась - своё население пускай продолжает жить в г*вне, а мы будем "освобождать" другие народы.

И, как говорится, найдите 10 отличий.

Российские "освободители" армии Муравьёва, брошенные на подавление УНР. 1918 год.

Российские "освободители" на Донбассе. 2014 год.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!