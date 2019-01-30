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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

101 год прошел, а враг у Украины все тот же

1.7т

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты 300 студентов-добровольцев приняли неравный бой против наступающей на Киев 6-тысячной захватнической армии большевиков под командованием Муравьёва.

Вечная память и слава героям! Спустя 101 год враг у Украины всё тот же. Тогда студенты-добровольцы защищали Украину от российских большевиков так же, как сейчас нынешние добровольцы защищают её от кремлёвской агрессии.

Новости
Бій під Крутами: як студенти захищали Україну від більшовиків

Экспансионистская и внутренняя политика Москвы за сто лет не изменилась - своё население пускай продолжает жить в г*вне, а мы будем "освобождать" другие народы.

И, как говорится, найдите 10 отличий.

101 год прошел, а враг у Украины все тот же

Российские "освободители" армии Муравьёва, брошенные на подавление УНР. 1918 год.

Российские "освободители" на Донбассе. 2014 год.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Место
Украина
Теги
Россиявойна
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Есть поправка, защитников Крут было не триста, а пятьсот, но это никак не уменьшает их героизма
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
И этот враг присоединил к Украине территории Польши, Венгрии, Румынии и часть своих земель. И руководителем своей страны после грузина поставил выходца с Украины. Своеобразный враг.
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