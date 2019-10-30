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30 октября • обновлено в 16:09
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"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

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Пользователи сети активно обсуждали секс-скандал с народным депутатом от "Слуги народа" Богданом Яременко.

Так, находясь в зале заседания Верховной Рады, нардеп договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

После политик подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. Однако он заявил, что свою беседу в телефоне он специально сфабриковал.

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Позже депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Рады, за которой застукали "слугу народа" Яременко.

Кроме того, в сети также стали активно обсуждать секс-скандал, высмеивая поведение нардепа Яременко.

"Вся лента набросилась на депутата Яременко что переписывался со жрицей любви. Перестаньте. Возможно, он проводил эксперимент по налогообложению или соцопрос среди работников сферы по легализации на законодательном уровне. А вы всегда про "зраду", – написал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Секс-скандал в Раде

Секс-скандал в Раде

"А в первых парламентских созывах проститутку надо было по пейджеру вызывать. Бывало, напишешь ей "почем сегодня?". А она молчит, и кто его знает, получила она запрос или нет. Достаточно неприятная ситуация была. И купоны брать не хотели, плакали. Но тогда и доллар был совсем другой. Бумажка "сто долларов" сама по себе оргазм вызывала", – отметил экс-нардеп Виталий Чепинога.

Также обычные пользователи сети писали шуточные посты, обсуждая секс-скандал в Раде.

"На самом деле Яременко переписывался с коллегой по фрикции", "Это я специально обос*ался, чтоб ваш нюх проверить", "Не усики, а пропуск в трусики", "Вопрос: если переписка Яременко с проституткой - фейк, откуда там реальные цены, условия и стилистика, характерная для подобного общения? Откуда благопристойному отцу семейства и слуге народу вообще знать про такие вещи?" – писали в сети.

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"$100 за оргазм": секс-скандал со "слугой народа" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали новое фото народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы, который ранее оскандалился непристойным поведением в Верховной Раде.

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Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины Секс секс скандал
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