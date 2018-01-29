100-летие боя под Крутами: в Украине чтят память "первых киборгов"

Украина 29 января отмечает памятную дату – 100-летие битвы под Крутами.

Украинские курсанты, студенты и школьники 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в 130 км от Киева героически погибли в бою с армией большевиков. Отряд киевских курсантов и "Свободного казачества", состоявший из 400 человек, противостоял четырехтысячной армии. В сражении украинцы потеряли до 100 человек, а нападавшие - более 300.

Бой на станции Круты задержал армию большевиков на четыре дня. Таким образом, добровольцы Украинской Народной Республики удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, который de-facto означало международное признание независимости УНР.

В понедельник в соцсетях активно комментируют памятную дату:

"Столетие прошло с того дня, когда отважные ребята-герои дали бой превосходящим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Этих нескольких дней хватило для того, чтобы на века вперед заложить основы украинской государственности", - пишет президент Украины Петр Порошенко.

Сторіччя минуло з того дня, коли відважні хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога та на кілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ.



Цих кілька днів вистачило для того, щоб на століття уперед закласти основи української державності.#Крути1918 pic.twitter.com/0uscHi4YFP — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 січня 2018 р.

"Доброе утро, друзья! Почтим память Героев Крут - "первых киборгов", которые защищали Киев! Этот подвиг помог заложить основы Украинской государственности. Слава Героям!" – отмечает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"На Аскольдовій могилі поховали їх..." Слава Украине!" - пишет историк Владимир Вятрович.

"Крутовцы были первым добробатом последнего столетия, который вышел на бой с Кремлем. Бой был проигран, но война продолжается! И когда победим мы, победят и они! Слава героям!!!" – пишет народный депутат от БПП Александр Бригинец.

"Помни про Круты... 29 января 1918 года", - пишет блогер Роман Рябчук.