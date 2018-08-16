Украина стала сильнее: генерал - о том, что изменила ООС

Прошло вот уже более 100 дней с момента замены Антитеррористической операции на Донбассе на Операцию Объединенных сил. Этот шаг был необходим, поскольку АТО больше не соответствовало современным вызовам - формат просто-напросто устарел.

Главным отличием ООС от АТО стало то, что командование от Антитеррористического центра СБУ переходило к Объединенному оперативному штабу (ООШ) Вооруженных сил Украины, которому подчиняются не только подразделения ВС, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей. Управление штабом доверили генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Что же кардинально изменилось после более чем трех месяцев ООС, какие ее главные достижения и недостатки - OBOZREVATEL выяснял у экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко.

- Оправдало ли себя изменение формата с АТО на ООС?

- Безусловно. К сожалению, изменение формата проводилось с опозданием, потому что предыдущий мировой опыт показывает: если проводятся боевые действия, то централизация управления, как правило, повышает эффективность. Нам для воплощения такого решения понадобилось 4 года.

Но имеем, что имеем, 100 дней назад произошло это решение, и в районе проведения Операции Объединенных сил все структуры - не только ВСУ, а и МВС, пограничники, ГФС, СБУ, в том числе, и гражданские администрации - подчинены командующему. Это очень важно. За счет этого повысилось общее руководство управления этими структурами, а потому повысилась эффективность боевых действий.

У нас были примеры, когда брали Славянск, военные структуры окружили город, внутри города соответствующие структуры должны были провести зачистку, но их руководство в Киеве отказывалось это делать, говорили, что это не их функция.

То есть это должно было выполнять или СБУ, или МВС, а они связывались с Киевом - те соглашались или не соглашались. Потому ВСУ при ведении подобных операций были заложниками такой ситуации. А управляла всем этим СБУ, что было неестественным. Но так требовало законодательство.

Сейчас, поскольку это является ведением боевых действий, подготовкой и проведением, то организация этого отдана военным. Поэтому они готовят письменные документы, отдают приказы и доводят их до всех структур, которые находятся в этом районе.

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Эти подразделения могут согласовывать распоряжения со своим руководством, но они должны выполнять приказ штаба ООС. И это имеет свои последствия, за счет такой централизации все стало решаться быстрее.

Например, ведется обстрел со стороны противника, командирам дали право срочно отвечать на такие действия, и это дает свои результаты. Потому что раньше противник знал, они обстреляют наши позиции, а у наших, например, на этом участке нет вооружения, в Нацгвардии же есть, но с ними надо договариваться. Пока подразделение запросит выше по командованию, пока это решится, противник поменяет дислокацию.

А теперь командир подразделения принимает решение, более того, если он не отвечает, начинают разбираться, почему так произошло? Есть реакция.

Благодаря централизации некоторые территории, которые по Минским договоренностям утверждены за украинской стороной, удалось вернуть в состав Украины.

- Возвращение некоторых городов под контроль украинской власти, это достижение именно ООС, или при АТО это также могло быть?

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- Могло быть, но с большим трудом и, возможно, потерями. Поскольку сейчас все более управляемое.

- Возможно, вы для себя отметили дополнительные особенности нового формата?

- Безусловно. Добровольческие структуры, которые находились на территории проведения боевых действий, которые хотели остаться и быть самостоятельными, теперь по закону должны войти в любую структуру, будь то ВСУ, СБУ, Нацгвардия, ГосЧС и так далее. Они обязаны выполнять задачи централизованно - как государственные структуры.

Наев отметил, что они все выполнили свои задачи. Другие силы занимают уже небольшой процент от общих военных сил, но они патриотические, опытные, и путь один - или они делают это в рамках закона, или они должны уходить.

Кроме того, гражданско-военные структуры, подчинены командующему ООС. Вообще, это централизованное подчинение было очень болезненным для всех структур, в том числе и для ВС, которые возглавляли это все. Представьте, из других структур, которые привыкли подчиняться непосредственно своему руководству, должны теперь слушаться одного человека.

Но, если бы мы смотрели на опыт других, в том числе нашего врага - россиян, в первой чеченской войне они сражались, пока не поняли и не дошли до того, что возглавить операцию должны военные, а все остальные, кто входил в зону проведения военных действий, должны им подчиняться.

Но, к сожалению, нам нужно было набить свои шишки, и через 4 года к этому прийти.

Еще как было в 2014 году, с точки зрения военного дела: фронт и тыл должны быть едиными, но сил не хватало, военные занимались, дай Бог, чтобы чисто военными вопросами. Сейчас ситуация изменилась, и тылы того района, где проводятся боевые действия, подчинены командованию ООС. Этот процесс замыкают военно-гражданские структуры, и это приводит к более эффективным действиям, с одной стороны - при ведении боевых действий; с другой стороны - при помощи гражданским в тыловых районах.

За счет этого улучшилась инфраструктура, появилась возможность быстрее перебрасывать силы. Вот в Дебальцево, например, на каких-то этапах силы были равны, но за счет того, что подвижных средств в России было больше, они имели преимущество в том, что быстро могли сконцентрировать в нужном месте свои силы.

Мы сейчас питаем войска средствами подвижности, поднимаем и улучшаем инфраструктуру.

- За 100 дней проведения ООС, можно сказать, что все подразделения, участвующие в боевых действиях, пришли к согласию между собой?

- Не до конца. На уровне военных более менее, но взаимодействие между различными структурами... На мой взгляд, процесс еще не закончен. В том числе по ДУК, по "Правому сектору", пока переговоры идут, окончательно вопрос не решен, но все это должно быть в рамках закона.

Они колеблются, следовательно надо парламенту сделать исключение для них. Это не вопрос военных, это вопрос парламента.

- Парламент может сделать исключение для "Правого сектора"?

- Если есть смысл, хотя я не считаю, что это надо делать. Государство - это принудительная структура, которая решает, что надо государству в интересах большинства. Если большинство считает, что право на применение силы должно быть исключительно у государства, то значит все должны этому подчиняться.

И не важно, что думают ДУК и другие, если по закону так, то надо соблюдать. Мы же строим будущее государства на основании закона, и над этим надо работать уже сейчас.

- Какие еще достижения вы увидели, кроме возвращения под контроль Украины определенных территорий.

- Это переход к централизованному управлению всеми силами, который повысил эффективность ведения боевых действий, это главное, ради чего все происходило.

- Как проходила подготовка всех подразделений к изменению формата?

- Были соответствующие стратегические решения на уровне Верховного главнокомандующего, Генштаба, руководителей других структур. Все сначала готовились отдельно, а затем, когда приказом эти силы объединили, проходили улаживания по управлению во время участия в операции. Вначале соответствующие тренировки, подготовка, а затем участие в боевых действиях.

- Возможно, что-то надо доработать в новом формате?

- Я бы сказал, углубление процесса централизации. Потому что нужно время, чтобы все свыклись с тем, что централизация необходима, и она должна быстро и неуклонно выполняться, этого скажется на повышении эффективности ведения боевых действий.

Потому что некоторые все равно докладывают в Киев своим структурам, ну, сообщают, это такое, но отдал Наев приказ, все должны делать так. Иначе нужно убирать таких командиров (и некоторых просто меняли, я не буду говорить где), но кто не соглашался на такую работу, то просто через силу это нужно насаждать.

Я уже не говорю, что во время активных боевых действий за невыполнение приказов есть наказание.

Поэтому все это теперь нужно нарабатывать и совершенствовать.

- Как вы оцениваете работу командующего ООС Сергея Наев?

- В целом положительно, она очень сложная, потому что многие еще по-старому пытаются подчиняться своим структурам. А Наев добивается неуклонного и быстрого подчинения именно ООС, иначе несогласных будут отстранять - по большому счету, привлекать к ответственности.

Сергей Наев

Может, это и жестко, но война требует. К сожалению, под Иловайском были подразделения, батальоны, которые покидали свои позиции и говорили, что сохраняют своих солдат. Это вообще недопустимо.