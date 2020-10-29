10 преимуществ диджитализации: как "приручить" технический прогресс. Эксклюзив

У рядового гражданина постсоветского пространства слово “диджитализация” моментально вызывает ассоциацию с политиками-популистами, которые его используют где надо и не надо. Это такая “обманка”, которой прикрывают провальную экономику – как картина в мультфильме “Простоквашино”, которая дырку в обоях закрывала.

Те, кто глубоко вник в смысл этого понятия – цифровой революции производства, общественных отношений и информационного пространства, –опасаются контроля их личной жизни и действий со стороны государств и финансово-промышленных групп. Ведь не секрет, что с помощью простейших программ можно следить за вашим перемещением, просматривать вашу переписку, контролировать бизнес и финансы

Вас ведь никто насильно не принуждал купить смартфон вместо кнопочной NOKIA, закачать туда миллион приложений, из которых половина определяет геолокацию и сохраняет ваши данные? Вы это сделали, потому что они удобные. И ваш начальник на работе потребовал пользоваться мессенджерами, чтобы можно было достать днем и ночью. А всякие государственные структуры заставили подключиться к своим программам. Про банкиров вообще не говорим – скоро без смартфона вообще денег не дадут никому!

В связи с этим вспомнился древний анекдот:

ВОПРОС ХРУЩЕВУ

– Дорогой Никита Сергеевич! – спрашивали в письмах граждане СССР, – А правда, что при коммунизме можно продукты и товары заказывать по телефону?

– Правда, товарищи! – отвечал им Хрущев. – А получать вы их будете – по телевизору!

Ошибался товарищ Хрущев (если кто не знает – это руководитель СССР между Сталиным и Брежневым).

Сейчас по телефону можно жениться и продать дом, выучить язык и купить продукты с доставкой не по телевизору. Вообще – по любому устройству кроме утюга и душа! Хотя, говорят, китайцы из XIAOMI и их “умными “ делают.

Так давайте разберемся - мир нам принес идол нашего времени Интернет или меч?

Практически каждый не может представить жизнь без интернета, разных гаджетов и сервисов, и чем быстрее они обновляются, тем быстрее меняется окружающая реальность.

В эпоху таких быстрых изменений мы тоже должны жить и работать по новым моделям, иначе есть риск оказаться “за бортом”. Но для тех, кто не боится и не ленится учиться и перестраивать свою работу и жизнь, появляются новые преимущества и возможности.

Бизнесмен? Обгоните более богатых и крупных конкурентов просто потому, что вы быстрее трансформировали производство, использовали новые технологии продаж, повысили производительность за счет корпоративных техник.

По данным Arthur D. Little

60% компаний начали менять бизнес с помощью цифровых технологий и менять бизнес “под клиента”

20% – думают об этом

18% – привлекают и обслуживают клиентов

2% – полностью прошли диджитализацию.

Частный предприниматель, эксперт - пользуйтесь доступностью интернет-ресурсов для обмена информацией, рекламы, технологий продаж! Это жизненная необходимость, даже если вы продаете авторские шляпки или курсы по грумингу. Диджитализация не даст вашему делу умереть

Вот 10 преимуществ:

Высокая конкурентоспособность Экономия средств Упрощение , автоматизация работы Реклама вашего проекта Наличие сайта Аккаунт в соцсетях Мобильное приложение Свободный график и простор для творчества. Сами определяете соотношение доход/занятость Множество бесплатных инструментов и программ для оптимизации и ускорения.

Свобода предпринимательства, возможность менять сферу деятельности и заниматься любимым делом. Упрощать или вообще забыть неприятные рутинные обязанности, которые занимали кучу времени. Вспомните - вы когда последний раз стояли в очереди ,чтобы оплатить “коммуналку”? Или в ЖЭКе за справкой?

Так что - вернемся ко времени Хрущева и Брежнева из страха перед прогрессом?

Навряд ли. Просто, как и любым изобретением человечества, возможностями Интернета нужно уметь пользоваться. Так что не бойтесь заказывать продукты по телефону, только личные данные не оставляйте где попало!

А если привлекает перспектива использовать современные технологии для заработка и вы думаете, с чего начать - попробуйте себя в онлайн - обучении. Можно стать платным экспертом в своей отрасли или преподавателем на постоянной основе, если чувствуете к этому призвание... Это может стать вашей новой профессией или дополнительным заработком!

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