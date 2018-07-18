ПРО ВІДДАНІСТЬ

"Кожен може піднятися вище обставин та досягти успіху, якщо діятиме віддано та натхненно".

ПРО ВИКЛИКИ

"Одних людей труднощі ламають, а інших - формують. Жодна сокира не є достатньо гострою для того, щоб розкроїти душу грішника, який продовжує прагнути, який озброєний сподіванням, що він підніметься навіть наприкінці".

ПРО ЛІДЕРСТВО

"Справжні лідери повинні бути готові жертвувати усім заради свободи своїх людей".

ПРО ЖИТТЯ

"В житті має значення не той факт, що ми жили, а те, що ми змінили у житті інших – ось, що визначатиме значимість життя, яке ми ведемо".

ПРО ЖЕРТОВНІСТЬ

"Основоположна турбота про інших в нашому персональному та суспільному житті матиме значний вплив на те, щоб зробити світ кращим місцем, про яке ми так пристрасно мріяли".

ПРО ДРУЖБУ

"Я люблю друзів, які мають незалежний розум, тому що вони, як правило, змушують тебе бачити проблеми з усіх боків".

ПРО ЧАС

"Я ніколи не думаю про час, який я втратив. Я просто виконую програму, тому що вона є. Вона - переді мною".

ПРО СВОБОДУ СЛОВА

"Критична та незалежна преса, яка проводить розслідування - це жива сила будь-якої демократії. Преса повинна бути вільною від державного втручання. Вона повинна мати економічну силу, щоб витримати вмовляння державних чиновників. Вона повинна мати достатню незалежність від зацікавлених сторін, бути сміливою та ставити запитання без страху чи упередженості. Вона має користуватися захистом Конституції, щоб вона могла захищати наші громадянські права".

ПРО ХАРАКТЕР

"Зростанню притаманно вчитися як з приємного, так і з неприємного досвіду".

ПРО РІВНІСТЬ

"Я ніколи не вважав жодну людину моїм начальником, ні в моєму житті поза в’язницею, ні у в’язниці".