10-месячный малыш борется с опухолью мозга: в сети попросили о помощи

Общественный деятель, ветеран российско-украинской войны на Донбассе Александр Швецов в сети попросил помощи для 10-месячного Натана, который борется с опухолью стволового мозга.

Как Швецов написал на своей странице в Facebook, малыш уже перенес операцию по удалению новообразования. Однако оно оказалось настолько большим, что Натану необходимо еще одно медицинское вмешательство.

По словам Швецова, новая операция стоит 50 тысяч долларов. Кроме того, малышу необходимо продолжить лечение в Израиле.

Натану необходима еще одна операция Александр Швецов / Facebook

Реквизиты для помощи:

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Получатель Чулухадзе Алина

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Ссылка на страницу мамы 10-месячного Натана Алины в Facebook – здесь.

Малышу всего 10 месяцев Алина Кисилева / Facebook

Александр Швецов / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, семье ветерана АТО Андрея Нилова, вывезшего после боев за Иловайск целый грузовик украинских воинов, попавших в плен к россиянам, необходима помощь. Его жена страдает от неизлечимой болезни, облегчить которую может регулярное проведение специальных процедур. Сейчас заплатить за эти процедуры семье Нилова нечем.