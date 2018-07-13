Если хотите – это провокация. Если нет – тогда это пища для размышления.

Один игрок в одну игру крикнул два слова (название молодого государства (относительно молодого, потому что оно за последние 500 лет несколько раз образовывалось ненадолго, и вот опять), и абстрактный термин, который, при использовании в словосочетаниях с существительными в дательном падеже, означает призыв к признанию заслуг этого существительного).

Жители другого (соседнего) молодого государства (тоже относительно, потому что оно за последние 800 лет много раз образовывалось, распадалось и опять образовывалось, большую часть 20го века оно вообще было одним государством с тем первым молодым государством, а до того (за 800 лет) оно как бы тоже было, но – surprise! – на территории того, первого молодого государства) начали мегасрач. Они возмутились, почему это словосочетание произнес игрок, игравший на территории этого второго молодого государства, ведь ему известно, что оно (второе государство) в ссоре с первым молодым государством – нет ли здесь, вопросили они, желания оскорбить?! На всякий случай к ним присоединились чиновники международной федерации этой самой игры. Они заявили, что словосочетание было политикой, а игры – вне политики.

СНОСКА: Надо заметить, что то самое другое молодое государство, чьи жители возмутились, недавно отобрало у первого молодого государства незначительный кусок неудобно расположенной территории, воспользовавшись тем, что жителей этого куска территории можно было соблазнить повышенной пенсией, а в том самом первом молодом государстве как раз опять обострилась внутренняя борьба за власть и им было не до спасения никому не нужной территории. Вторая молодая страна еще и активно посодействовала бунту и беспорядкам на другой окраинной территории первой молодой страны, отчасти по глупости, отчасти по корысти конкретных граждан, отчасти – чтобы замять вопрос о захвате первой территории. Беспорядки были бы и без ее участия, но с ее участием они стали кровавее и 10 000 трупов это не шутка, и они на совести (по совести говоря) обоих государств, потому что жизни людей несравнимо ценнее территорий, тем более окраинных, вне зависимости от того, захватываешь ты эти территории, или их отстаиваешь. КОНЕЦ СНОСКИ

Тут возмутились жители первого молодого государства – они стали говорить, что словосочетание это является просто приветствием их стране, и запрещать его – признак национализма, враждебности и злых намерений, о которых они, впрочем, всегда знали, так как жители второго молодого государства – очень плохие люди и сделали первому молодому государству очень много плохого.

На это жители первого молодого государства снова возмутились, и сказали, что словосочетание это не простое, а придумано давно несколькими плохими жителями государства, в которое входили в те времена оба этих молодых государства. Эти несколько плохих жителей хотели отделения первого молодого государства и его независимости до такой степени, что призывали третье, тогда тоже молодое, государство (которое как раз нападало на это совместное государство) как можно смелее и бессовестнее захватить всё совместное государство (и, честно говоря, непонятно что бы было потом с этим первым молодым государством), а еще – призывали почему-то убивать евреев (СНОСКА 2: евреи вообще были как бы ни при чем, но как правило все жители государств, которые особенно сильно борются за "национальный суверенитет", параллельно имеют что-то против евреев, не исключение и сами евреи – те из них, кто особо ратует за национальный суверенитет, имеют много чего против остальных евреев КОНЕЦ СНОСКИ 2).

Евреев как раз тогда радостно убивало само это третье молодое государство-агрессор, и сторонники этих нескольких жителей радостно ему помогали по собственной инициативе. Это словосочетание стало ассоциироваться с радикальными националистическими силами этого первого молодого государства, и зачем же тогда его выкрикивать, кроме как оскорбить жителей второго молодого государства?

На это конечно жители первого молодого государства заметили, что если даже это было выкрикнуто чтобы оскорбить жителей второго молодого государства, то они того только заслуживают, потому что устроили такое недавно в первом молодом государстве (подробнее о том, что они устроили – смотри в сноске 1).

Весь этот мегасрач является лишь эпизодом в мега-мегасраче между двумя молодыми государствами, идущем со дня их образования сдержанно, и с 2014 года – открыто и злобно. В этом мега-мегасраче, который уже стоил тысяч жизней и миллиардов долларов, нет правого и виноватого государства по одной простой причине: фантомы не могут быть ни правы, ни виноваты, а оба молодых государства (как и все государства) – обычные фантомы, плод коллективного полубессознательного, продукт неписаного договора, инспирированного древними стадными инстинктами и комплексами неполноценности, фантомы, недавно появившиеся и вряд ли обреченные на слишком долгую жизнь.

Другое дело – живые люди, которые по доброй воле участвуют в мегасраче (а то и в убийстве), ассоциируя себя с фантомами. Мне кажется, это безумие. Прошли времена государевых рабов, умирающих и убивающих за царя или князя – по обязанности, необходимости или глупости. В мире свободных людей нет и не может быть "межгосударственных отношений" - только межчеловеческие. А в рамках межчеловеческих отношений нет "наций" или "стран" - есть конкретные подлецы по обе стороны границы, из-за которых погибли люди, и есть обычные люди, которым должно быть наплевать, какой флаг висит над тем или иным клочком суши – лишь бы там было хорошо жить и лишь бы с него не шла угроза другим людям; для обычных людей взаимное доверие, договор, данное слово должны быть единственно важными, потому что они определяют отношения и саму жизнь.

А участие вашего или соседского фантома в блоке или союзе, стратегические базы, "приращение земель" или "защита территориальной целостности", патриотизм и прочая лобуда – это кадаврическая риторика коррумпированных правителей, от которой должно мутить нормальных людей. И да, печально, когда люди в массе своей позволяют себя обмануть и завлечь в мир "государственной" логики, пахнущей мертвечиной и кровью; государственные мифы всегда непрочны, проходит немного лет и на месте них вырастают их противоположности, названия государств и их границы меняются, враги становятся друзьями, флаги выцветают и выбрасываются, и только мертвые не воскресают, да еще души и разрушения сами собой не залечить. Прозрение всегда приходит, и это всегда чудовищно больно, так что лучше не обманываться с самого начала – но даже когда так происходит, не стоит винить людей и превращать межгосударственный конфликт в межчеловеческий.

Новости Как получить свою минуту гламурной славы

Я знаю много украинцев; я сам – украинец. Многие - прекрасные люди. Я знаю много русских – я сам русский; они не хуже и не лучше украинцев. "Слава Украине" имеет смысл на столько же, насколько "Слава России" - не больше и не меньше, отрицание одного отрицает второе и наоборот. Я нахожу оба этих выкрика совершенно бессмысленными в силу вышеописанных причин – не может быть "славы" у того, что является плодом воображения и хлипкого коллективного договора, но тут кому что нравится. Хорватский игрок извинился. Не потому, что понял, что неправ (тут вообще не может быть правоты или неправоты), а потому что вежливый – понял, что кого-то обидел. Он молодец. А все, его хвалившие, равно как и ругавшие – не молодцы. И пока им не стыдно – мне стыдно за них.