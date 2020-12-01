1 декабря считается днем рождения COVID-19: кого Китай объявил первым пациентом

В Китае официально считается, что пандемия коронавируса началась ровно год назад – 1 декабря 2019 года. В этот день, согласно данным местных ученых, был обнаружен первый пациент с новым заболеванием.

О том, кто это был и почему на сегодняшний день звучат разные версии о дате появления COVID-19, рассказывает OBOZREVATEL.

Так, согласно исследованию группы ученых из нескольких медучреждений Китая, которое опубликовал журнал Lancet, 1 декабря 2019 года был установлен первый пациент с симптомами коронавируса.

Это был пожилой мужчина, который страдал болезнью Альцгеймера и почти не выходил из дома, отметили ученые. И хотя источником вспышки COVID-19 считается рынок морепродуктов и животных в Ухане, первый известный больной COVID-19 не имел "контакта" с указанным местом.

Также исследователи не нашли эпидемиологической связи между "первым пациентом" и последующими случаями заражения.

В то же время газета South China Morning Post, ссылаясь на данные правительства Китая, написала о том, что первый известный случай COVID-19 был подтвержден в стране раньше, 17 ноября, а зараженным был 55-летний мужчина из провинции Хубэй.

В свою очередь итальянские ученые из Национального института рака Милана, исследование которых было опубликовано в журнале SAGE, утверждают, что обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови, взятых у их пациентов в сентябре 2019 года.

Напомним, сегодня нет достоверной информации о том, кто в реальности был нулевым пациентом. Наиболее вероятной версией происхождения СOVID-19 ВОЗ считает появление нового вируса на рынке морепродуктов и животных в Ухане, когда инфекция передалась от живого животного человеку-хозяину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии нашли потенциального "нулевого пациента" с коронавирусом. 67-летний каменщик Брайан Стодли считает, что заразился COVID-19 в Риме в сентябре 2019 года.