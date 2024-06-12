Кличко в Берлине представил карту международных партнерств украинских городов и поселков

Во время Международной конференции по восстановлению Украины была представлена карта международных партнерств украинских городов и поселков. Базу данных подготовила Ассоциация городов Украины совместно с Советом европейских муниципалитетов и регионов.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, сейчас только треть украинских громад имеет партнеров в других странах. Из них 200 – среди муниципалитетов Германии.

"Сегодня на конференции обсуждали дальнейшее развитие такого сотрудничества. Потому что, как подчеркивают наши партнеры, именно сотрудничество городов, усиление местного самоуправления является ключевым для укрепления европейской демократии. А также – для будущего восстановления Украины", – написал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июня в Берлине стартовала Конференция по восстановлению Украины. На ней ожидается принятие решений о долгосрочной перспективе восстановления нашего государства после войны.