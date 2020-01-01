Звезды шоу-биза устроили "новогодний променад" в Instagram: чего желали и за что благодарили

Украинские и российские звезды поздравили своих поклонников с новогодними праздниками.
За последние сутки в Instagram большинство из них постаралось продемонстрировать праздничный наряд и написать хотя бы короткое обращение к пользователям, в котором подвели итоги уходящего года.
Новый год-2020
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Чего желали и за что благодарили
Украинская певица Ани Лорак ограничилась коротким поздравлением:
"С Новым годом, мои дорогие! Пусть 2020 принесет исполнение ваших самых заветных желаний!".
Семья больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила за поддержку и понимание:
"Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите".
Украинская певица Тина Кароль коротко поздравила своих подписчиков. Правда, все внимание было отдано фото, на котором она предстала в сексуальном зелено-красном наряде с новогодним шаром в руке.
А вот российский певец Влад Топалов написал настоящую благодарственную речь:
"Спасибо этому году! Спасибо за все мои победы! Спасибо за мою жену и сына! Спасибо за все мои неудачи, так как они дают пищу для роста и перемен. Спасибо за музыку, которая родилась в этом году у меня!".
Не поскупилась на теплые слова и украинская певица Наталья Могилевская:
"Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее! Здоровья, настоящего счастья и приятных событий. Радуйтесь каждому дню, дарите радость и улыбки окружающим, верьте в себя и в свои силы!".
Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️
С наступающим Новым годом, мои любимые! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее! Здоровья, настоящего счастья и приятных событий. Радуйтесь каждому дню, дарите радость и улыбки окружающим, верьте в себя и в свои силы! Пусть этот Новый год станет для Вас особенным. Я люблю вас! ❤ ️ Какие города на связи? Кто в ожидании боя курантов?🍾 #могилевская #натальямогилевская #2020 #снаступающим #сновымгодом #happynewyear
Спасибо этому году!!!!! Спасибо за все мои победы! Спасибо за мою жену и сына! Спасибо за все мои неудачи, тк они дают пищу для роста и перемен. Спасибо за музыку, которая родилась в этом году у меня! Но главное- СПАСИБО ВАМ. За вашу поддержку. За ваши осуждения. За ваши живые характеры и мнения! За ваше внимание, любовь и ненависть. С вами я становлюсь лучше так или иначе. Спасибо всем, кто не верил и до сих пор не верит.... всем вам вопреки я вскарабкался высоко и продолжаю!!!! Всех люблю. Абсолютно счастлив! Куча претензий к себе. Есть нам чем поработать в 2020! Жди,2020, я иду!🦾🦾🦾 С Богом! Главное - здоровья вам и вашим близким! И моим. Остальное - не имеет существенного значения в конце пути.....! Обнимаю и люблю! Ваш, я))) #владтоплов #vladtopalov
Как сообщал OBOZREVATEL, в крупных и маленьких городах мира в ночь из 31 декабря на 1 января состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года. В сети показали, как отмечали праздник люди во всех уголках планеты. Среди них: Турция, ОАЭ, Германия, Черногория, Ирак, Китай и многие другие.
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