Звезды шоу-биза устроили "новогодний променад" в Instagram: чего желали и за что благодарили

Украинские и российские звезды поздравили своих поклонников с новогодними праздниками.

За последние сутки в Instagram большинство из них постаралось продемонстрировать праздничный наряд и написать хотя бы короткое обращение к пользователям, в котором подвели итоги уходящего года.

Новый год-2020 Иллюстрация

Чего желали и за что благодарили

Украинская певица Ани Лорак ограничилась коротким поздравлением:

"С Новым годом, мои дорогие! Пусть 2020 принесет исполнение ваших самых заветных желаний!".

Семья больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила за поддержку и понимание:

"Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите".

Украинская певица Тина Кароль коротко поздравила своих подписчиков. Правда, все внимание было отдано фото, на котором она предстала в сексуальном зелено-красном наряде с новогодним шаром в руке.

А вот российский певец Влад Топалов написал настоящую благодарственную речь:

"Спасибо этому году! Спасибо за все мои победы! Спасибо за мою жену и сына! Спасибо за все мои неудачи, так как они дают пищу для роста и перемен. Спасибо за музыку, которая родилась в этом году у меня!".

Не поскупилась на теплые слова и украинская певица Наталья Могилевская:

"Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее! Здоровья, настоящего счастья и приятных событий. Радуйтесь каждому дню, дарите радость и улыбки окружающим, верьте в себя и в свои силы!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в крупных и маленьких городах мира в ночь из 31 декабря на 1 января состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года. В сети показали, как отмечали праздник люди во всех уголках планеты. Среди них: Турция, ОАЭ, Германия, Черногория, Ирак, Китай и многие другие.

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