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16 октября • обновлено в 14:13
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Звезда "Солдатов" попалась на преступлении в Москве

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Актриса театра и кино Оксана Юрасова ("Солдаты") попалась на краже в одном из фитнес-центров Москвы.

Об этом сообщил Telegram-канал "112". По имеющейся информации, звезда привлекла внимание администраторов клуба еще в июне, поскольку клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.

Оксана Юрасова

Оксана Юрасова

Кинопоиск

Чтобы поймать злоумышленника, в центре установили камеры наблюдения. Юрасову поймали, когда она пыталась украсть 50 тыс. рублей. Артистка вину в содеянном признала, теперь ей грозит уголовная ответственность.

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Кадр из сериала "Солдаты"

Кадр из сериала "Солдаты"

Скрин с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разгорелся скандал вокруг популярной актрисы Натальи Бочкаревой, звезды сериала "Счастливы вместе". Она попалась с кокаином.

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Место
Россия
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Какая страна,такие и артисты...
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