Звезду "Лары Крофт" ударили ножом на сцене: видео

64-летний известный китайский актер Саймон Ям чуть не погиб во время выступления в Китае.

На YouTube появилось видео, где на актера напал неизвестный с ножом. Он нанес ему ножевое ранение в живот и несколько раз ударил. Актер находится в одной из больниц Гонконга.

Саймон Ям KinoInteres.ru

Артист стоял на сцене и общался со зрителями. Затем он попросил нескольких человек выйти на сцену, чтобы принять участие в розыгрыше. Через минуту выяснилось, что один из приглашенных оказался крайне опасен. Неизвестный сначала пожал руку актеру, а после напал на него с ножом и несколько раз пырнул его в область живота.

"Он получил ранения в области живота, а также порез на правой руке, но все время находился в сознании. Предварительное обследование показало, что его травмы не были критическими, но врачи все еще решают, проводить ли ему операцию", — рассказал менеджер Саймона Яма.

Саймон Ям Film.ru

Сотрудники охраны быстро отреагировали на внезапное нападение и вовремя остановили преступника, который в противном случае нанес бы еще больше повреждений. Актера срочно госпитализировали: он потерял много крови, и врачам пришлось побороться за его жизнь, но сейчас ему уже ничего не угрожает.

Нападавшего удалось задержать на месте происшествия. Им оказался местный житель: 53-летний мужчина по фамилии Чэнь, у которого ранее диагностировали шизофрению.

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