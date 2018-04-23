Голливудкого актера Моргана Фримана обвинили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс.

Известно, что она погибла в 2015 году. Экс-бойфренд нанес ей 25 ножевых ранений, пишет The New York Post.

Именно в ходе судебного заседания по делу об этой убийстве и всплыли обвинения. В частности, адвокат обвиняемого Бет Ангер заявила, что убитая "рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях".

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Морган Фриман Федеральное агентство новостей

В то же время издание уточняет, что Идена Хайнс не была кровной родственницей Фримена. Актер удочерил ее мать Дину Адэйр.

Слухи об их интимной связи уже всплывали в СМИ в 2009 году, однако оба их отрицали.

Как сообщал "Обозреватель", Морган Фриман в видеообращении призвал защитить США от агрессии России.