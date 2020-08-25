Звездное попурри ко Дню Независимости разделило украинцев
Украинци возмущенно отреагировали на исполнение звездами украинского шоу-бизнеса попурри из известных треков ко Дню Независимости 24 августа.
Многим, в частности, не понравилось, как выглядели артисты и то, что среди отрывков 42 песен они выполнили и русскоязычные. Спор развернулся под постом на странице OBOZREVATEL, где у читателей спрашивали, понравилось ли им проведение главного государственного праздника страны на Софийской площади и попурри.
Отметим, что в соцсети этот пост набрал более 1,5 тысячи лайков, почти 800 из которых выражали злость, и до 700 комментариев. В последних одни пользователи заявили, что концерт был лишен вкуса, а другие добавили, что сейчас стране, которая защищает свою независимость на востоке, вообще не время для подобных торжеств.
"Ужасно! Стриптиз в фоне стелы погибших и на фоне баннера за свободу Маркиву. Это дно", "Позорный праздник Независимости моей страны!", "До сих пор уже можно было бы на мероприятиях такого уровня отказаться от москальских песенок!", "Полная безвкусица и отсутствует чувство Украинцев и Украины! Столько красивых и содержательных украинских песен, а тут ужас. Печально", "Время для концертов еще не наступило, потому что мы продолжаем терять людей, детей. К сожалению, хотелось бы уже радоваться, но что-то не получается", "День Независимости был на Крещатике, а на Софийскойплощади – обычное быдлошоу", "Как ко дню города было бы ничего, ко Дню Независимости – позорище", "Просто ужас! Это неуважение к людям, а особенно к тем, кто погиб и кто борется за независимость", "Это не украинские звезды, а певуны из малороссии. Ноль достоинства и самоуважения, одна гордость и кошелек в голове", "Корпоратив поющих трусов!", "Позорное сборище обнаженных... На седьмом году войны звучат песни на языке убийц и оккупанта, на языке врага", – возмутились украинцы.
В то же время были и те, кто высказал противоположное мнение. Некоторые также указали, мол, несмотря на результат, по крайней мере задумка с попурри была интересной.
"Хорошая речь президента! Хорошее попурри, собранные за все годы", "Люди, как же вам не стыдно. Нельзя писать такую гадость, нельзя показывать всему миру свою невоспитанность и бескультурье. Хотя бы старайтесь быть толерантными", "Ужас , всем не понравилось? А почему? Песни все известные, интересная задумка. Что не так?", "Почему все такие злые. Негатив на негативе. Будьте проще и добрее. А получилось интересно!" – пишут пользователи.
Отметим также: в опросе в Telegram-канале OBOZREVATEL много подпищиков признались, что даже не смотрели попурри от украинских звезд – таких было 45% проголосовавших. Еще 24% ответили, что исполнение известных треков независимой Украины звучало ужасно. По 12% опрошенных указали, что выступление было невероятным или хорошим, а 7% – охарактеризовали его выражением "ничего особенного".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины.
Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри, которое исполнили звезды в центре Киева на День Независимости.
Попурри из украинских хитов на День Независимости попало в скандал. В сети появилось видео выступления.