Звездное попурри ко Дню Независимости разделило украинцев

Украинци возмущенно отреагировали на исполнение звездами украинского шоу-бизнеса попурри из известных треков ко Дню Независимости 24 августа.

Многим, в частности, не понравилось, как выглядели артисты и то, что среди отрывков 42 песен они выполнили и русскоязычные. Спор развернулся под постом на странице OBOZREVATEL, где у читателей спрашивали, понравилось ли им проведение главного государственного праздника страны на Софийской площади и попурри.

Отметим, что в соцсети этот пост набрал более 1,5 тысячи лайков, почти 800 из которых выражали злость, и до 700 комментариев. В последних одни пользователи заявили, что концерт был лишен вкуса, а другие добавили, что сейчас стране, которая защищает свою независимость на востоке, вообще не время для подобных торжеств.

Попурри украинских звезд

"Ужасно! Стриптиз в фоне стелы погибших и на фоне баннера за свободу Маркиву. Это дно", "Позорный праздник Независимости моей страны!", "До сих пор уже можно было бы на мероприятиях такого уровня отказаться от москальских песенок!", "Полная безвкусица и отсутствует чувство Украинцев и Украины! Столько красивых и содержательных украинских песен, а тут ужас. Печально", "Время для концертов еще не наступило, потому что мы продолжаем терять людей, детей. К сожалению, хотелось бы уже радоваться, но что-то не получается", "День Независимости был на Крещатике, а на Софийскойплощади – обычное быдлошоу", "Как ко дню города было бы ничего, ко Дню Независимости – позорище", "Просто ужас! Это неуважение к людям, а особенно к тем, кто погиб и кто борется за независимость", "Это не украинские звезды, а певуны из малороссии. Ноль достоинства и самоуважения, одна гордость и кошелек в голове", "Корпоратив поющих трусов!", "Позорное сборище обнаженных... На седьмом году войны звучат песни на языке убийц и оккупанта, на языке врага", – возмутились украинцы.

Украинцы возмутились попурри от звезд

В то же время были и те, кто высказал противоположное мнение. Некоторые также указали, мол, несмотря на результат, по крайней мере задумка с попурри была интересной.

Реакция пользователей сети на попурри украинских звезд

"Хорошая речь президента! Хорошее попурри, собранные за все годы", "Люди, как же вам не стыдно. Нельзя писать такую гадость, нельзя показывать всему миру свою невоспитанность и бескультурье. Хотя бы старайтесь быть толерантными", "Ужас , всем не понравилось? А почему? Песни все известные, интересная задумка. Что не так?", "Почему все такие злые. Негатив на негативе. Будьте проще и добрее. А получилось интересно!" – пишут пользователи.

Многим не понравилось, что звезды исполняли в том числе и русскоязычные песни

Отметим также: в опросе в Telegram-канале OBOZREVATEL много подпищиков признались, что даже не смотрели попурри от украинских звезд – таких было 45% проголосовавших. Еще 24% ответили, что исполнение известных треков независимой Украины звучало ужасно. По 12% опрошенных указали, что выступление было невероятным или хорошим, а 7% – охарактеризовали его выражением "ничего особенного".

Результаты голосования

Украинцы отметили, что стране, где идет война, не время для концертов

Кому-то из украинцев не понравился вид звезд

Некоторым украинцам понравилось шоу

Пользователи сети указали, что затея с попурри была интересной

Комментарии пользователей Facebook

Украинцы в сети поделились мнениями о попурри ко Дню Независимости

Попурри ко Дню Независимости назвали "корпоративом поющих трусов"

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