Звезда сериала "Закрытая школа" пыталась покончить с собой: названа причина

Российская актриса Полина Уварова, известная по роли в молодежном сериале "Закрытая школа", пыталась покончить жизнь самоубийством в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, 13-летняя девочка хотела наложить на себя руки, потому что ее удалили из друзей в социальной сети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.

Википедия

"9 марта 13-летняя Поля Уварова поссорилась со своими друзьями. Поругались ребята очень жестко – вплоть до удаления из друзей в "ВК". Терять близких тяжело и Поля не выдержала. Она пришла домой, пожаловалась маме на плохое настроение и вкратце рассказала, что случилось. Поздно ночью девочку начало неудержимо тошнить. К ней на помощь сразу пришла мама – и узнала, что дочка пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток", – сказано в сообщении.

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Полина Уварова

Уточняется, что Полину удалось спасти благодаря тому, что при передозировке выбранным препаратом сразу начинается сильная рвота. Из-за этого родители вовремя обратились к медикам. В итоге актрису выписали через несколько дней из больницы. Она будет наблюдаться у психолога.

Полина Уварова "Три звезды" / Кино-театр.ру

"Полина Уварова – достаточно серьезная подростковая звезда сериалов. Девочка начала играть в кино с пяти лет. Первой для нее стала роль Вали Спиридоновой в детстве – одной из главных героинь сериала "Закрытая школа", который долгое время шел по СТС", – уточнили в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта была экстренно госпитализирована российская певица Юлия Началова, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра.

13 марта ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в состояние медикаментозной комы. Позже стало известно, что у нее отказали внутренние органы.

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