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/Новости шоу-бизнеса

Звезда сериала ''Кухня'' похвасталась обнаженным телом: фото красотки

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Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань продемонстрировала стройное тело в купальнике.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отдыха на Шри-Ланке, вызвав восторг поклонников.

"И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть", – процитировала актриса строчку из стихотворения Вячеслава Размазина.

Горбань попозировала возле водопада, сидя на камне. Поклонники были в восторге от новых снимков, хотя некоторым не понравилось, что актриса увеличила грудь.

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"Маша, зачем вы сделали грудь? Без нее тоже было красиво", "Вы такая красивая", "Шикарная", "Вот это фигура", – написали пользователи.

Звезда сериала ''Кухня'' похвасталась обнаженным телом: фото красотки
Звезда сериала ''Кухня'' похвасталась обнаженным телом: фото красотки
Звезда сериала ''Кухня'' похвасталась обнаженным телом: фото красотки

Instagram @gorban_masha

💙#всемхорошегодня

Допис, поширений МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

☀️#morning

Допис, поширений МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Горбань уже демонстрировала красивую фигуру в купальнике на отдыхе. Однако поклонники заметили, что актриса была слишком худой.

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Персона
Мария Горбань
Тег
шоу-бизнес
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