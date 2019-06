Звезда сериала "Друзья" напугал публику своим внешним видом

49-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри появился на публике в ужасном состоянии - от красавчика Чендлера Бинга остались только воспоминания.

Он впервые за два года был замечен на улицах Нью-Йорка. Актер удивил поклонников запачканой одеждой и большой отметиной на правой щеку. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фаннаты обратили внимание на то, что Перри заметно потолстел и уже давно не подстригал ногти.

Sick of the degrading DM headlines – I just hope he’s doing okay, I miss him. ♥️https://t.co/DcsijgLqXL