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Звезда сериала "Друзья" напугал публику своим внешним видом

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49-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри появился на публике в ужасном состоянии - от красавчика Чендлера Бинга остались только воспоминания.

Он впервые за два года был замечен на улицах Нью-Йорка. Актер удивил поклонников запачканой одеждой и большой отметиной на правой щеку. Об этом сообщает The Daily Mail.

Мэттью Перри

Мэттью Перри

Instagram@redcarpetmood

Фаннаты обратили внимание на то, что Перри заметно потолстел и уже давно не подстригал ногти.

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Ранее он боролся с наркоманией и затяжной депрессией. В прошлом году его госпитализировали на три месяца с разрывом кишечника, после чего он долго не появлялся на публике.

Мэттью Перри

Мэттью Перри

Instagram@redcarpetmood

Мэттью Перри

Мэттью Перри

Instagram@redcarpetmood

Мэттью Перри

Мэттью Перри

Instagram@redcarpetmood

Напомним, актер до 49 лет ни разу не был женат, а последний роман с актрисой Лиззи Каплан так и не перерос в брак.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть как 50-летняя звезда ''Друзей'' сверкнула голой грудью на камеру.

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Персона
Мэттью Перри
Место
США
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