Звезда сериала "Друзья" напугал публику своим внешним видом

49-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри появился на публике в ужасном состоянии - от красавчика Чендлера Бинга остались только воспоминания.
Он впервые за два года был замечен на улицах Нью-Йорка. Актер удивил поклонников запачканой одеждой и большой отметиной на правой щеку. Об этом сообщает The Daily Mail.
Мэттью Перри
Instagram@redcarpetmood
Фаннаты обратили внимание на то, что Перри заметно потолстел и уже давно не подстригал ногти.
Sick of the degrading DM headlines – I just hope he’s doing okay, I miss him. ♥️https://t.co/DcsijgLqXL— matteney_tweets (@matteney_tweets) 21 червня 2019 р.
Ранее он боролся с наркоманией и затяжной депрессией. В прошлом году его госпитализировали на три месяца с разрывом кишечника, после чего он долго не появлялся на публике.
Мэттью Перри
Instagram@redcarpetmood
Мэттью Перри
Instagram@redcarpetmood
Мэттью Перри
Instagram@redcarpetmood
Напомним, актер до 49 лет ни разу не был женат, а последний роман с актрисой Лиззи Каплан так и не перерос в брак.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть как 50-летняя звезда ''Друзей'' сверкнула голой грудью на камеру.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!