Звезда "Отчаянных домохозяек" загремела за решетку

Голливудская актриса Фелисити Хаффман, которая исполнила роль Линнет Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", угодила за решетку из-за коррупционного скандала.

По данным Associated Press, ее и еще несколько десятков человек арестовало ФБР в связи с преступной схемой на сумму в 25 миллионов долларов.

Отчаянные домохозяйки instagram / felicityhuffman

В частности, фигуранты дела за деньги пытались устроить детей в престижные вузы, в том числе Йельский, Джорджтаунский и Стэнфордский университеты. Хаффман за это заплатила 15 тысяч долларов.

Федеральная прокуратура Бостона обвинила 58-летнего Уильяма Сингера в афере под прикрытием компании Edge College & Career Network, которая обслуживала множество богатых клиентов. Он отправлял на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей знаменитостей и богачей.

Обвинения предъявлены 33 клиентам Сингера. Среди них оказались актрисы Фелисити Хаффман и Лори Локлин, и еще 13 тренеров и деловых партнеров обвиняемого. За "домохозяйку" назначили залог в размере 250 тысяч долларов.

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