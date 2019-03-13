МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Звезда "Отчаянных домохозяек" загремела за решетку

1.9тЧитать материал на украинском

Голливудская актриса Фелисити Хаффман, которая исполнила роль Линнет Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", угодила за решетку из-за коррупционного скандала.

По данным Associated Press, ее и еще несколько десятков человек арестовало ФБР в связи с преступной схемой на сумму в 25 миллионов долларов.

Отчаянные домохозяйки

Отчаянные домохозяйки

instagram / felicityhuffman

В частности, фигуранты дела за деньги пытались устроить детей в престижные вузы, в том числе Йельский, Джорджтаунский и Стэнфордский университеты. Хаффман за это заплатила 15 тысяч долларов.

Новости
Конора МакГрегора арестовали: спортивные итоги 12 марта

Федеральная прокуратура Бостона обвинила 58-летнего Уильяма Сингера в афере под прикрытием компании Edge College & Career Network, которая обслуживала множество богатых клиентов. Он отправлял на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей знаменитостей и богачей.

Обвинения предъявлены 33 клиентам Сингера. Среди них оказались актрисы Фелисити Хаффман и Лори Локлин, и еще 13 тренеров и деловых партнеров обвиняемого. За "домохозяйку" назначили залог в размере 250 тысяч долларов.

Ранее OBOZREVATEL составил для читателей список сериалов. которые придутся по вкусу любой современной девушке. Среди них оказался и "Отчаянные домохозяйки".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
США
Тег
скандалы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения