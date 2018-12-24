Звезда фильма ''Любовь и голуби'' попал в больницу: стала известна причина

У госпитализированного народного артиста РСФСР, звезды фильма "Любовь и голуби" Сергея Юрского диагностировали так называемую рожу — инфекционное заболевание, особо опасное для пожилых людей.

Об этом сообщил "МК" со ссылкой на родственников актера. По их словам, у 83-летнего артиста сначала появилась обычная с виду сыпь. В воскресенье, 23 декабря, самочувствие ухудшилось — началась рвота, а давление подскочило до 200 пунктов.

Сергей Юрский kulturologia.ru

Отметим, что "рожа" в переводе с греческого означает "красная кожа", а возбудителями являются стрептококки группы А. Недуг сопровождается интоксикацией организма и повышением температуры.

На момент госпитализации актер находился дома со своей женой Натальей Теняковой. После проявлений болезни, она посоветовалась с дочерью, и та вызвала "скорую помощь". Медики сразу поняли, что имеют дело с рожей.

Актер Сергей Юрский с женой Натальей Теняковой uznayvse.ru

Врачи отметили, что прогноз лечения благоприятный, но могут случаться рецидивы.

"Спасибо, Сергей Юрьевич чувствует себя хорошо", — сказала жена Юрского изданию.

В театре им. Моссовета добавили, что актер находится на профилактическом обследовании, которое займет несколько дней.

Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби" Кадр из фильма

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