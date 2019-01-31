Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыл грязную подноготную шоу

Победитель одного из сезонов "Битвы экстрасенсов", целитель Владимир Муранов, поделился историей о том, как попал на шоу. Также он рассказал о штрафах и других моментах, о которых знали лишь немногие.

Как сообщает Starhit, поначалу Владимир скептически относился к проекту, считая, что его деятельность целителя далека от экстрасенсорики. Однако сотрудники "Битвы экстрасенсов" уговорил его начать съемки.

"Предложение об участии сразу отверг, сказав, что я целитель, а не экстрасенс. Прошла неделя, мне снова звонит сотрудница передачи с предложением выпить вместе чай. Милой девушке я не отказал. Уже потом, оказавшись на месте, понял, куда попал, и мне так хотелось от туда быстрей убежать", — рассказал Муранов.

Фото: bitva-extrasensov

Владимир Муранов Фото: oserialy.ru

Также Владимир отметил, что ему было очень сложно на проекте, ведь он поддавался прессингу со стороны коллег.

"Эти полгода испытаний были самые сложные в эмоциональном плане. Было много "доброжелателей": когда ты уходишь на испытание, а тебе коллеги по цеху говорят на ухо: "Не старайся там, у тебя все равно через год рак будет". Я был словно чужой среди своих, был тем, кто не хотел побед и ударов, мне было просто интересно, как это работает", — поделился целитель.

Фото: wikipedia

Кроме того, он добавил, что неоднократно хотел уйти с проекта. Но в этом случае его ожидал штраф в полмиллиона рублей.

Фото: bitva-extrasensov

"Порой мне хотелось уйти, но откуда у меня такие деньги, когда я принимал людей за "конфеты". Да и близкие уже говорили: раз пошел, то иди до конца", — отметил Муранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга внезапно умершей звезды проекта "Битва экстрасенсов" Дарьи Воскобоевой, участница 13 сезона шоу Фатима Хадуева рассказала об их последней встрече.

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