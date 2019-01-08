Звезда ''Битвы экстрасенсов'' перед смертью раскрыла тайну общения с ангелом-хранителем

Финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем.
На своей странице в Instagram она расписала конкретные часы рождественских дней, когда люди могут не только поговорить, но даже получить необходимую помощь.
"Часы ангела — это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей", — написала медиум.
Дария Воскобоева
Instagram Дарии Воскобоевой
По ее словам, 6 января с 18:10 до 18:55 следует попросить у хранителя подать знак с просьбой получить понимание, в каком направлении необходимо двигаться дальше.
На следующий день, 7 января с 22:05 до 22:45, можно попросить помощи в преодолении проблем с близкими и родными людьми.
8 января с 12:15 до 13:02 к ангелу стоит обратиться с просьбой о заботе о детях.
9 января с 20:00 до 21:00 можно просто поговорить со своим хранителем и попросить поддержки в работе, учебе и других делах.
10 января с 11:15 до 12:10 каждый человек может получить подсказку для принятия важного решения.
Знали ли вы что-нибудь о часах ангела? Часы ангела 👼— это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей. . 😇6 января: попросите у ангела послать вам знак, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Пообщайтесь с ним с 18:10 до 18:55. . 😇7 января: попросите у ангела помощи в преодолении проблем, касающихся общения с родными и близкими. Поделитесь своими проблемами с 22:05 до 22:45. . 😇8 января: с 12:15 до 13:02 попросите у своего хранителя позаботиться о ваших детях, чтобы им не угрожали неприятности. . 😇9 января: с 20:00 до 21:00 поговорите с ангелом, расскажите ему о своих планах и попросите поддержки в делах, на работе или учебе. . 😇10 января: в четверг пообщайтесь с ангелом с 11:15 до 12:10. Попросите у него помощи в принятии ответственного решения. Желаю вам всего самого хорошего в новом году, дорогие :) . . . #ДарияВоскобоева #таро #магия #новыйгод #рождество #6января #таро #картытаро
Дария Воскобоева
Instagram Дарии Воскобоевой
Дария Воскобоева
Instagram Дарии Воскобоевой
Дария Воскобоева
Instagram Дарии Воскобоевой
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева неожиданно скончалась 6 января. Она длительное время страдала от онкологии. Воскобоева называла себя "боевой ведьмой" и, несмотря на болезнь, регулярно проводила мастер-классы и рабочие встречи.