Звезда ''Битвы экстрасенсов'' перед смертью раскрыла тайну общения с ангелом-хранителем

Финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем.

На своей странице в Instagram она расписала конкретные часы рождественских дней, когда люди могут не только поговорить, но даже получить необходимую помощь.

"Часы ангела — это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей", — написала медиум.

Дария Воскобоева Instagram Дарии Воскобоевой

По ее словам, 6 января с 18:10 до 18:55 следует попросить у хранителя подать знак с просьбой получить понимание, в каком направлении необходимо двигаться дальше.

На следующий день, 7 января с 22:05 до 22:45, можно попросить помощи в преодолении проблем с близкими и родными людьми.

8 января с 12:15 до 13:02 к ангелу стоит обратиться с просьбой о заботе о детях.

9 января с 20:00 до 21:00 можно просто поговорить со своим хранителем и попросить поддержки в работе, учебе и других делах.

10 января с 11:15 до 12:10 каждый человек может получить подсказку для принятия важного решения.

Дария Воскобоева Instagram Дарии Воскобоевой

Дария Воскобоева Instagram Дарии Воскобоевой

Дария Воскобоева Instagram Дарии Воскобоевой

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева неожиданно скончалась 6 января. Она длительное время страдала от онкологии. Воскобоева называла себя "боевой ведьмой" и, несмотря на болезнь, регулярно проводила мастер-классы и рабочие встречи.