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Звезда ''Битвы экстрасенсов'' перед смертью раскрыла тайну общения с ангелом-хранителем

3.3тЧитать материал на украинском

Финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем.

На своей странице в Instagram она расписала конкретные часы рождественских дней, когда люди могут не только поговорить, но даже получить необходимую помощь.

"Часы ангела — это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей", — написала медиум.

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Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

Instagram Дарии Воскобоевой

По ее словам, 6 января с 18:10 до 18:55 следует попросить у хранителя подать знак с просьбой получить понимание, в каком направлении необходимо двигаться дальше.

На следующий день, 7 января с 22:05 до 22:45, можно попросить помощи в преодолении проблем с близкими и родными людьми.

8 января с 12:15 до 13:02 к ангелу стоит обратиться с просьбой о заботе о детях.

9 января с 20:00 до 21:00 можно просто поговорить со своим хранителем и попросить поддержки в работе, учебе и других делах.

10 января с 11:15 до 12:10 каждый человек может получить подсказку для принятия важного решения.

Знали ли вы что-нибудь о часах ангела? Часы ангела 👼— это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей. . 😇6 января: попросите у ангела послать вам знак, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Пообщайтесь с ним с 18:10 до 18:55. . 😇7 января: попросите у ангела помощи в преодолении проблем, касающихся общения с родными и близкими. Поделитесь своими проблемами с 22:05 до 22:45. . 😇8 января: с 12:15 до 13:02 попросите у своего хранителя позаботиться о ваших детях, чтобы им не угрожали неприятности. . 😇9 января: с 20:00 до 21:00 поговорите с ангелом, расскажите ему о своих планах и попросите поддержки в делах, на работе или учебе. . 😇10 января: в четверг пообщайтесь с ангелом с 11:15 до 12:10. Попросите у него помощи в принятии ответственного решения. Желаю вам всего самого хорошего в новом году, дорогие :) . . . #ДарияВоскобоева #таро #магия #новыйгод #рождество #6января #таро #картытаро

Допис, поширений Daria Voskoboeva (@voskoboeva_daria)

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

Instagram Дарии Воскобоевой

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

Instagram Дарии Воскобоевой

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

Instagram Дарии Воскобоевой

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева неожиданно скончалась 6 января. Она длительное время страдала от онкологии. Воскобоева называла себя "боевой ведьмой" и, несмотря на болезнь, регулярно проводила мастер-классы и рабочие встречи.

Место
Россия
Тег
Битва экстрасенсов-17
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