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Женат 11 лет: звезда "95 квартала" публично признался в любви. Видеофакт

4.4тЧитать новость на украинском

Артист студии "Квартал-95" Евгений Кошевой снял трогательное поздравление своей жене по случаю годовщины их свадьбы.

В ролике, который опубликовал на своей странице в Instagram, Кошевой неоднократно признался супруге Ксении в любви.

"Хочу признаться в любви. Любимая моя, Ксения Павловна, за 11 лет совместной жизни произошло очень много всего и много также произойдет - я надеюсь только хорошего. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за двух прекрасных дочерей. Я не представляю своей жизни без тебя… 11 лет - это, говорят, "стальная свадьба". Я надеюсь, что наш брак действительно такой же крепкий, как говорят об этом. Я не надеюсь, я знаю это. Потому, что если в семье есть любовь, значит семья не только хорошая, но еще и крепкая. Я тебя очень сильно люблю", - признался он.

Евгений и Ксения Кошевые

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Также Евгений показал на камеру букет китайских роз, которые приготовил для супруги на годовщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева, Полякова и Кошевой рассказали, как прошли их выпускные.

Персона
Евгений Кошевой
Место
УкраинаКиев
Объекты
соцсетивидео95 Квартал
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