Зверски избили и изнасиловали: известная российская актриса сделала откровенное признание

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко рассказала подробности о том, как в юности стала жертвой изнасилования.

В интервью Андрею Малахову вспомнила, как в 18 лет возвращалась после репетиции на такси. Но водитель внезапно свернул с пути, после чего набросился на девушку.

Чувствовалось, он делает это не в первый раз, я на секунду опешила, но потом вывернулась, разбила ногой лобовое стекло и вылезла из машины", – рассказала она.

Таксист не отставал и снова схватил ее, но в этот момент на дороге показались двое молодых людей. Прогнав обидчика, парни предложили проводить испуганную девушку, но пройдя несколько шагов, повалили ее на землю, стали избивать, а потом изнасиловали.

Наталья Андрейченко скриншот

"Боль была чудовищная, жуткие удары по голове, кулаками в лицо, я теряла сознание, потом вообще перестала видеть, глаза закрыла гематома... Почувствовав, что они ушли, я наощупь начала ползти", – вспомнила актриса.

Насильников нашли и осудили. Один из них, как оказалось, учился в одной школе с Андрейченко. "Я уверена, каждый человек должен хотя бы попытаться простить", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Наталья Андрейченко открыла свою школу для талантливых детей в Москве, но бизнес прогорел.

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