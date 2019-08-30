"Зважені та щасливі-9": кто вылетел в первом выпуске и где смотреть онлайн

29 августа на экраны ТВ вернулось популярное шоу "Зважені та щасливі", в котором участники сражаются с лишним весом.

Что же показали зрителям в дебютном выпуске нового сезона? Рассказывает OBOZREVATEL.

Что известно о 9 сезоне "Зважені та щасливі"?

Это уже девятый по счету сезон. Ведущей проекта стала известный тренер и телеведущая Анита Луценко. Тренерами — специалист Марина Боржемская и экс-звезда "Холостяка" Иракли Макацария. К функциям диетолога на проекте вернулась Светлана Фус, а с работой психолога будет справляться Анна Кушнерук.

Новые правила "Зважені та щасливі"

В этом сезоне действуют новые правила. Согласно ним, каждую неделю один из участников будет покидать лагерь похудения, и будет это поочередно – то парень, то девушка. Самый слабый вычисляется путем взвешивания и голосования соперников.

Они начинают действовать уже с первого выпуска, поэтому на проекте есть первая проигравшая.

Кто вылетел в первом выпуске "Зважені та щасливі-9"?

На первой неделе под желтую линию попали две команды — Желтые и Зеленые. Однако так как девочки сбросили меньше, ведущая приняла решение, чтобы соперники выбрали между участницами — кто из них уедет домой.

И так, в 1 выпуске проекта "Зважені та щасливі"-9 лагерь похудения покинула участница Зеленой команды – Катерина Лукьяшко.

А так выглядят победители первого выпуска.

Где смотреть "Зважені та щасливі-9" 1 выпуск онлайн?

Все выпуски шоу доступны для просмотра на YouTube через 48 часов после премьеры по ТВ. Кроме того, посмотреть 9 сезон 1 выпуск от 29.08.2019 можно на сайте Телепортал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, восьмом сезоне проекта "Зважені та щасливі" победу одержала команда "красных" — Олег и Богдан Буряки, подопечные Марины Боржемской. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17% от общей массы тела.

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