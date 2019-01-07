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''Золотой глобус'': объявлены победители премии. Все подробности

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В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии "Золотой глобус".

Так, были определены победители. Трасляцию вело издание The Hollywood Reporter. Лучшим драматическим фильмом признана "Богемская рапсодия".

Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в "Богемской рапсодии" Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз (фильм "Жена").

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''Золотой глобус'': объявлены победители премии. Все подробности

NBC

Рами Малек

Рами Малек

NBC

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

NBC

Награду в номинации "Лучший фильм — комедия или мюзикл" получила картина "Зеленая книга", которая также была отмечена за лучший сценарий. За игру в комедийном фильме или мюзикле получил награду Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме "Власть". Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман ( фильм "Фаворитка").

"Зеленая книга"

"Зеленая книга"

NBC

Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл

NBC

Оливия Колман

Оливия Колман

NBC

Лучшим режиссером назван мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной "Рома". Этот фильм также завоевал премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

NBC

Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму "Звезда родилась".

Леди Гага

Леди Гага

NBC

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар" в 2019 году из-за скандала, разгоревшегося в соцсетях по поводу его гомофобных высказываний девятилетней давности.

Место
США
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