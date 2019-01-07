''Золотой глобус'': объявлены победители премии. Все подробности

В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии "Золотой глобус".

Так, были определены победители. Трасляцию вело издание The Hollywood Reporter. Лучшим драматическим фильмом признана "Богемская рапсодия".

Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в "Богемской рапсодии" Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз (фильм "Жена").

NBC

Рами Малек NBC

Гленн Клоуз NBC

Награду в номинации "Лучший фильм — комедия или мюзикл" получила картина "Зеленая книга", которая также была отмечена за лучший сценарий. За игру в комедийном фильме или мюзикле получил награду Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме "Власть". Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман ( фильм "Фаворитка").

"Зеленая книга" NBC

Кристиан Бэйл NBC

Оливия Колман NBC

Лучшим режиссером назван мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной "Рома". Этот фильм также завоевал премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Альфонсо Куарон NBC

Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму "Звезда родилась".

Леди Гага NBC

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар" в 2019 году из-за скандала, разгоревшегося в соцсетях по поводу его гомофобных высказываний девятилетней давности.