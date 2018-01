"Золотой глобус 2018": названы лучшие фильмы и актеры

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".

В этом году дресс-кодом стал total black. Многие кинозвезды пришли на мероприятие в черном в знак протеста против сексуальных домогательств, ставших главным голливудским скандалом прошлого года

Как известно, премия "Золотой глобус" обычно предсказывает победителей "Оскара".

Лучший драматический фильм

"Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший фильм в категории мюзикл/комедия

"Леди Бёрд"

Лучший режиссёр

Гильермо Дель Торо — "Форма воды"

Лучший актёр в категории мюзикл/комедия

Джеймс Франко — "Горе-творец"

Лучшая актриса в категории мюзикл/комедия

Сирша Ронан — "Леди Бёрд"

Лучший актёр драматического фильма

Гари Олдман — "Тёмные времена"

Лучшая актриса драматического фильма

Фрэнсис МакДорманд — "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший актер второго плана

Сэм Рокуэлл — "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая актриса второго плана

Эллисон Дженни — "Тоня против всех"

Лучший сценарий

Мартин МакДона - "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури"

Лучшая оригинальная песня

This Is Me — "Величайший шоумен"

Лучший саундтрек

"Форма воды"

Лучший иностранный фильм

"На пределе"

Лучший анимационный фильм

"Тайна Коко"

Лучший драматический сериал

"Рассказ Служанки"

Лучший актёр драматического сериала

Стерлинг К. Браун — This Is Us

Лучшая актриса драматического сериала

Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"

Лучший сериал в категории комедия/мюзикл

"Удивительная миссис Майзел"

Лучшая актриса сериала в категории комедия/мюзикл

Рейчел Броснан — "Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер сериала в категории комедия/мюзикл

Азис Ансари — "Мастер не на все руки"

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм

"Большая маленькая ложь"

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма

Юэн МакГрегор — "Фарго"

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма

Николь Кидман – "Большая маленькая ложь"

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма

Александр Скарсгард – "Большая маленькая ложь"

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма

Лора Дерн — "Большая маленькая ложь"

