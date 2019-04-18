"Золотая Жар-птица": в Украине назвали победителей престижной премии

В четверг, 18 апреля, состоялась церемония награждения национальной украинской музыкальной премии "Золотая Жар-птица" во дворце "Украина".

В этом году в списке номинантов оказались начинающие музыканты. В церемонии награждения участвовал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Так, в 2019 году сделали несколько номинаций, в которых участвовали как известные и давно состоявшиеся музыканты, так и молодые, которые порвали чарты. Орест Сохар наградил Потапа (Алексей Потапенко )и Олега Винника.

Орест Сохар на церемонии награждения

Номинации и победители музыкальной премии "Золотая Жар-птица"

Народный хит – Потап & Олег Винник - Найкращий день OST “Скажене Весілля”. Другие номинанты: NK – Тримай, Оля Цибульская - Сукня біла, Андриана - Ой, мамо, Ирина Федишын – Роман.

В номинации Прорыв года – DILEMMA. Выдвигались также Alina Pash, LAUD, ЛІА, Alyona Alyona.

Дэнс хит (танцевальный хит) – Злата Огневич – Долоні. Также выдвигались DILEMMA – Майлав, KADNAY – Тіло, TARABAROVA – Маніфест, VALEVSKA - Моє Тіло.

В номинации Инди – KADNAY. Другие участники: Jamala, LAUD, Один в каное, Женя и Катя.

Балладой года стала THE HARDKISS – Мелодія. Также в номинации участвовали: Александр Пономарев – Неймовірна, Воплі Відоплясова – Дібрівонька, Антитіла - Лови момент, Беz Обмежень – Листопад.

Поп-группа – KAZKA. В номинации также выдвигались DILEMMA, KADNAY, Клей Угрюмого, RUMBERO'S.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году за статуэтку в виде золотого пера на этой музыкальной премии боролись 60 популярных сольных исполнителей и коллективов в 12 номинациях.

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