В России куча проблем: Волочкова пожаловалась на бегство артистов

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова считает, что отказ Вашингтона в предоставлении виз артистам якобы объясняется страхом перед РФ.

"Любые артисты – это посланцы мира. Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любых распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Поэтому артистам не должно быть никаких препятствий, но, к сожалению, мы живем в такие дни, когда политика вмешивается и в репертуарную политику. Очень жаль", – сказала она в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По словам балерины, российские артисты должны прославлять РФ во всех странах мира.

"Опасаются многие и российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием, присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. Но это именно та причина, по которой мы должны объединиться и не опускать рук. То, что не дают (права на въезд. – Ред.), – значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть, чего бояться, когда есть это величие и сила", – похвасталась в традиционном духе россиян она.

Волочкова добавила, что в России существует большой набор проблем, из-за которого талантливые люди бегут из страны.

"В России непросто. Нет пророка в своем отечестве. Все великие люди уезжали из нашей страны. К сожалению большому. Но те, кто остались здесь, им всем надо пожимать руки и благодарить за то, что они трудятся на славу нашей родины", – подчеркнула балерина.

Как сообщал "Обозреватель", в российском МИД пожаловались, что отказ Вашингтона в визе артистам сорвал выступления примы-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы Якопо Тисси.