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Жена Ступки блеснула шикарной фигурой в тесном боди: горячее фото

2.1тЧитать материал на украинском

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова поделилась горячим снимком из раздевалки.

Соответствующий снимок, где звезда облачена в черное боди, который выгодно подчеркивает фигуру, она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Мы думаем, что мы правильно думаем. Правота нужна только несчастному человеку, счастливому безразлично, за кем останется последнее слово. Нам кажется, что оказавшись где-то, у нас было бы так много счастья, но правда в том, что мы там, где мы есть, и не совершаем все возможное для того, чтобы оказаться там, где мы хотим, а если совершаем – мы там оказываемся", – подписала она под фото.

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Пользователи согласились с Логуновой, отметив, что она сделала умное и актуальное заявление.

Мы думаем, что мы правильно думаем🤯. Правота нужна только несчастному человеку, счастливому безразлично, за кем останется последнее слово. 🤓Нам кажется, что оказавшись где-то у нас было бы таааааак много счастья, но правда в том, что мы там, где мы есть и мы не совершаем все возможное для того, чтобы оказаться там, где мы хотим, а если совершаем - мы там оказываемся.🛤

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova)

"Очень красивые и для меня сейчас актуальные слова. Нужно время от времени напоминать себе об этом", "Приятно читать умные мысли", – написали в комментариях.

Жена Ступки блеснула шикарной фигурой в тесном боди: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Логунова поделилась лайфхаками о том, как провести новогодний корпоратив, чтобы алкогольные напитки не сбивали с ног.

Персона
Полина Логунова
Место
Украина
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