Жена Ступки блеснула шикарной фигурой в тесном боди: горячее фото

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова поделилась горячим снимком из раздевалки.

Соответствующий снимок, где звезда облачена в черное боди, который выгодно подчеркивает фигуру, она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Мы думаем, что мы правильно думаем. Правота нужна только несчастному человеку, счастливому безразлично, за кем останется последнее слово. Нам кажется, что оказавшись где-то, у нас было бы так много счастья, но правда в том, что мы там, где мы есть, и не совершаем все возможное для того, чтобы оказаться там, где мы хотим, а если совершаем – мы там оказываемся", – подписала она под фото.

Пользователи согласились с Логуновой, отметив, что она сделала умное и актуальное заявление.

"Очень красивые и для меня сейчас актуальные слова. Нужно время от времени напоминать себе об этом", "Приятно читать умные мысли", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Логунова поделилась лайфхаками о том, как провести новогодний корпоратив, чтобы алкогольные напитки не сбивали с ног.