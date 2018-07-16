"Ждем фото с Януковичем": Руслана угодила в скандал из-за фото с нардепом

Во время празднования Дня металлурга в Мариуполе внефракционный народный депутат Сергей Тарута носил на руках украинскую певицу Руслану Лыжичко.

Фотографию опубликовал сайт 0629.

Как сообщает издание, Руслана приняла участие в флешмобе, активно зажигала народ и бегала по стадиону. Уже за кулисами Руслану ждал нардеп Сергей Тарута. Как утверждают журналисты, с певицей они знакомы уже очень давно.

Нардеп захотел сфотографироваться с Русланой, а для этого схватил ее на руки.

В сети на эту фотографию отреагировали довольно остро.

"Супер! Ждем фотографию с Виктором Федоровичем!", — написали в Facebook.

Руслана не стала молчать и ответила критикам в комментариях.

"Сергей Олексеевич, помимо своей политической деятельности, всегда был и остается другом украинского социальной и культурной жизни. Наверное вы просто не знаете определенных вещей и пишете грубые слова", — ответила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лыжичко нарвалась на критику в сети, рассказав в интервью о российской технике и оружии на Донбассе.