"Жара-2019": украинские звезды массово кинулись на российский фестиваль. Фото

В Баку (Азербайджан) 25 июля состоялось открытие международного фестиваль"Жара-2019", организованного РФ, где засветились украинские звезды.
Традиционно на красной дорожке знаменитости блеснули эпатажными нарядами. OBOZREVATEL выяснил, кто из украинских звезд отправился на российский фестиваль.
Так, среди артистов на красной дорожке и сцене оказалась Настя Каменских (NK). Для мероприятия она выбрала яркое розовое платье, а на концерте выступила в откровенном костюме, который демонстрировала на Atlas Weekend 2019: ботфортах, лиф с крестами на груди, сверкнув обнаженными ягодицами.
Настя Каменских на "Жара"
instagram/zharatv
Настя Каменских выступает на "Жара"
instagram/zharatv
Также на фестиваль отправилась группа "Время и Стекло". Позитив (Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева присутствовали на открытии, выбрав более сдержанные образы. Певица пришла в юбке в пол с большим разрезом, коротком топе и атласной накидке. А Алексей сверкнул на красной дорожке костюмом свободного кроя.
"Время и Стекло" на "Жара"
instagram/zharatv
Среди звезд, которые сбежали из Украины в РФ, на открытии засветилась Ани Лорак. Она выбрала для мероприятия весьма необычный наряд: белое пышное платье с прозрачными вставками и корсетом, благодаря которому она продемонстрировала пышную грудь зрителям.
Ани Лорак на "Жара"
instagram/anilorak
Также на российском мероприятии засветился Макс Барских, который недавно заявил о завершении карьеры. Артист прошелся по красной дорожке в пиджаке на голое тело, кожаных штанах и черных солнцезащитных очках.
Макс Барских на "Жара"
instagram/zharatv
Макс Барских на красной дорожке
instagram/zharatv
Кроме того, на мероприятии засветилась Вера Брежнева, хоть она и не идентифицирует себя, как украинскую певицу. Певица пришла в ультракоротком топе и белой юбке.
Вера Брежнева - Жара 2019"
hellomagazine
Традиционно на российское мероприятие явилась украинская поп-группа "Artik & Asti". Певица выбрала для красной дорожки обтягивающее короткое платье телесного цвета, а Artik пришел в смокинге.
"Artik & Asti" на фестивале "Жара"
instagram/zharatv
Среди выступающих в Баку оказался Monatik, зажегший на сцене перед азербайджанцами и россиянами.
Monatik - "Жара 2019"
instagram/zharatv
Monatik выступает на "Жара 2019"
instagram/monatik_official
Monatik
instagram/monatik_official
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня состоялась российская премия МузТВ, куда также кинулись за наградами украинские звезды.
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