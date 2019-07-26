"Жара-2019": украинские звезды массово кинулись на российский фестиваль. Фото

В Баку (Азербайджан) 25 июля состоялось открытие международного фестиваль"Жара-2019", организованного РФ, где засветились украинские звезды.

Традиционно на красной дорожке знаменитости блеснули эпатажными нарядами. OBOZREVATEL выяснил, кто из украинских звезд отправился на российский фестиваль.

Так, среди артистов на красной дорожке и сцене оказалась Настя Каменских (NK). Для мероприятия она выбрала яркое розовое платье, а на концерте выступила в откровенном костюме, который демонстрировала на Atlas Weekend 2019: ботфортах, лиф с крестами на груди, сверкнув обнаженными ягодицами.

Настя Каменских на "Жара" instagram/zharatv

Настя Каменских выступает на "Жара" instagram/zharatv

Также на фестиваль отправилась группа "Время и Стекло". Позитив (Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева присутствовали на открытии, выбрав более сдержанные образы. Певица пришла в юбке в пол с большим разрезом, коротком топе и атласной накидке. А Алексей сверкнул на красной дорожке костюмом свободного кроя.

"Время и Стекло" на "Жара" instagram/zharatv

Среди звезд, которые сбежали из Украины в РФ, на открытии засветилась Ани Лорак. Она выбрала для мероприятия весьма необычный наряд: белое пышное платье с прозрачными вставками и корсетом, благодаря которому она продемонстрировала пышную грудь зрителям.

Ани Лорак на "Жара" instagram/anilorak

Также на российском мероприятии засветился Макс Барских, который недавно заявил о завершении карьеры. Артист прошелся по красной дорожке в пиджаке на голое тело, кожаных штанах и черных солнцезащитных очках.

Макс Барских на "Жара" instagram/zharatv

Макс Барских на красной дорожке instagram/zharatv

Кроме того, на мероприятии засветилась Вера Брежнева, хоть она и не идентифицирует себя, как украинскую певицу. Певица пришла в ультракоротком топе и белой юбке.

Вера Брежнева - Жара 2019" hellomagazine

Традиционно на российское мероприятие явилась украинская поп-группа "Artik & Asti". Певица выбрала для красной дорожки обтягивающее короткое платье телесного цвета, а Artik пришел в смокинге.

"Artik & Asti" на фестивале "Жара" instagram/zharatv

Среди выступающих в Баку оказался Monatik, зажегший на сцене перед азербайджанцами и россиянами.

Monatik - "Жара 2019" instagram/zharatv

Monatik выступает на "Жара 2019" instagram/monatik_official

Monatik instagram/monatik_official

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня состоялась российская премия МузТВ, куда также кинулись за наградами украинские звезды.

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