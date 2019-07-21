"Жаль вас!" Лорак озадачила сеть новым "одиноким" фото

Украинская певица, которая уехала в Россию, Ани Лорак озадачила поклонников новым фото.

Снимок был выложен в Instagram с подписью: "Вся наша жизнь в дороге, на пути к себе лучшему".

Пользователи тут же подметили, что в последнее время Лорак публикует только одинокие фото. "Жаль вас. Выбрали карьеру вместо семьи", – пишут они.

Ани Лорак "Вести"

Правда, некоторым бросился в глаза еще один момент. Певица на фото держит обеими руками живот. "Может, ты беременна?" – спрашивают они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

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