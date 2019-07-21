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"Жаль вас!" Лорак озадачила сеть новым "одиноким" фото

3.4т Читать материал на украинском

Украинская певица, которая уехала в Россию, Ани Лорак озадачила поклонников новым фото.

Снимок был выложен в Instagram с подписью: "Вся наша жизнь в дороге, на пути к себе лучшему".

Пользователи тут же подметили, что в последнее время Лорак публикует только одинокие фото. "Жаль вас. Выбрали карьеру вместо семьи", – пишут они.

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Ани Лорак

Ани Лорак

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Правда, некоторым бросился в глаза еще один момент. Певица на фото держит обеими руками живот. "Может, ты беременна?" – спрашивают они в комментариях.

"Жаль вас!" Лорак озадачила сеть новым "одиноким" фото
"Жаль вас!" Лорак озадачила сеть новым "одиноким" фото
"Жаль вас!" Лорак озадачила сеть новым "одиноким" фото
"Жаль вас!" Лорак озадачила сеть новым "одиноким" фото

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

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Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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