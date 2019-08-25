"Жаль. Ужас": в сети разгромили первое выступление известной певицы на "Танці с зірками"

В сети остались недовольны первым выступлением певицы TAYANNA на проекте "Танці с зірками".

Об этом написали в комментариях Instagram проекта под фото их с Игорем Кузьменко выступления.

"Плохо. Она совсем "деревянная" и пение не помогло. Жаль партнера. Пусть скажет ему спасибо", "Мне не очень понравился танец. Я думаю, что и пение и танцы выматывают. И я ожидала что это будет подвижный номер. К сожалению мои надежды не оправдались так себе", "Танец вроде нормальный,но блин...ну не румба это ,а чисто телодвижения...", "Разочаровали...", — написали в комментариях.

Впрочем, были и те кому выступление пришлось по душе. "А мне понравилось", "Для первого раза вполне нормально. Надеемся, что дальше будет лучше", — поделились в комментариях.

Видео появится в новости несколько позже.

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