Зеленский, Кошевой, Кравец и другие: в "Квартале" показали раритетные фото звезд

Студия "95 Квартал" поделилась ко Дню дружбы милыми раритетными снимками, на которых с участниками коллектива позировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующие фото были обнародованы на официальной странице в Instagram, выполненные в черно-белом свете.

"Друзья – это семья, которую мы выбираем. Цените и берегите тех, кто рядом. С Днем дружбы", – сказано в описании.

Зеленский, Кравец, Кошевой instagram /kvartal95official

На фото также были представлены Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Мика Фаталов и Степан Казанин. В комментариях пользователи поблагодарили за поздравление и пожелали "квартальцам" творческих успехов.

"С днем друзей вас! И пусть они всегда будут верны, вам", "Вы лучшие", "Вы красавцы", "Это правда", "Самые лучшие", – написали растроганные поклонники.

Евгений Кошевой instagram /kvartal95official

Зеленский обнимает Кравец instagram /kvartal95official

Казанин и Корявченков instagram /kvartal95official

Корявченков и Фаталов instagram /kvartal95official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актрисе студии "Квартал 95", звезде проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца прямо во время шоу в Одессе.

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