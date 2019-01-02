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Зеленский идет в президенты Украины: как выглядит его жена

3.8тЧитать материал на украинском

Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь, но за несколько дней до заявления о выдвижении в президенты Украины, появилось его фото с женой очень хорошего качества.

Так, с супругой Еленой он появился на допремьерном показе фильма "Я, Ты, Он, Она" в Киеве. Снимок был опубликован в группе Владимира Зеленского в Instagram.

Владимир Зеленский и Елена Кияшко из одного города — Кривого Рога. Пара познакомилась еще в студенческие годы. Со временем у молодых людей начались романтические отношения и по сегодняшний день супруги не расстаются.

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Вместе они воспитывают дочь Сашу и сына Кирилла.

Владимир Зеленский с женой Еленой

Владимир Зеленский с женой Еленой

Официальная групппа Зеленского в Instagram

Владимир Зеленский с женой Еленой

Владимир Зеленский с женой Еленой

ХОЧУ.ua

Владимир Зеленский с женой Еленой

Владимир Зеленский с женой Еленой

ХОЧУ.ua

Владимир Зеленский с женой Еленой и дочкой Сашей

Владимир Зеленский с женой Еленой и дочкой Сашей

"Вива"

Владимир Зеленский с женой Еленой

Владимир Зеленский с женой Еленой

Ivona

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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