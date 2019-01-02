Зеленский идет в президенты Украины: как выглядит его жена

Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь, но за несколько дней до заявления о выдвижении в президенты Украины, появилось его фото с женой очень хорошего качества.

Так, с супругой Еленой он появился на допремьерном показе фильма "Я, Ты, Он, Она" в Киеве. Снимок был опубликован в группе Владимира Зеленского в Instagram.

Владимир Зеленский и Елена Кияшко из одного города — Кривого Рога. Пара познакомилась еще в студенческие годы. Со временем у молодых людей начались романтические отношения и по сегодняшний день супруги не расстаются.

Вместе они воспитывают дочь Сашу и сына Кирилла.

Владимир Зеленский с женой Еленой Официальная групппа Зеленского в Instagram

Владимир Зеленский с женой Еленой ХОЧУ.ua

Владимир Зеленский с женой Еленой ХОЧУ.ua

Владимир Зеленский с женой Еленой и дочкой Сашей "Вива"

Владимир Зеленский с женой Еленой Ivona

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