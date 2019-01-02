Зеленский идет в президенты Украины: как выглядит его жена

Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь, но за несколько дней до заявления о выдвижении в президенты Украины, появилось его фото с женой очень хорошего качества.
Так, с супругой Еленой он появился на допремьерном показе фильма "Я, Ты, Он, Она" в Киеве. Снимок был опубликован в группе Владимира Зеленского в Instagram.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко из одного города — Кривого Рога. Пара познакомилась еще в студенческие годы. Со временем у молодых людей начались романтические отношения и по сегодняшний день супруги не расстаются.
Вместе они воспитывают дочь Сашу и сына Кирилла.
Владимир Зеленский с женой Еленой
Официальная групппа Зеленского в Instagram
Владимир Зеленский с женой Еленой
ХОЧУ.ua
Владимир Зеленский с женой Еленой
ХОЧУ.ua
Владимир Зеленский с женой Еленой и дочкой Сашей
"Вива"
Владимир Зеленский с женой Еленой
Ivona
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.