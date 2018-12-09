МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми

1.1тЧитать материал на украинском

Популярная российская певица Алла Пугачева засветилась на новом видео с мужем Максимом Галкиным и 5-летними детьми — Елизаветой и Гарри.

Запись была опубликована в Instagram на странице дочери Пугачевой, собрав множество комментариев и порядка 100 тысяч просмотров.

''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми

"Алла Борисовна, берегите свою семью, не слушайте никого, ваша семья — это вселенная", "Дай бог здоровья Алле, пусть живет долго ради деток", "Какие вы молодцы!" "Восхищаюсь. Дети чудесные, красивые", — пишут комплименты пользователи сети.

Новости
''Годы не властны'': помолодевшая Пугачева произвела фурор в сети
''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми
''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми
''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми
''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачева спровоцировала слухи о возвращении на сцену.

Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги