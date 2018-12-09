''Здоровья Алле!'' Пугачева засветилась на новом видео с детьми

Популярная российская певица Алла Пугачева засветилась на новом видео с мужем Максимом Галкиным и 5-летними детьми — Елизаветой и Гарри.

Запись была опубликована в Instagram на странице дочери Пугачевой, собрав множество комментариев и порядка 100 тысяч просмотров.

"Алла Борисовна, берегите свою семью, не слушайте никого, ваша семья — это вселенная", "Дай бог здоровья Алле, пусть живет долго ради деток", "Какие вы молодцы!" "Восхищаюсь. Дети чудесные, красивые", — пишут комплименты пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачева спровоцировала слухи о возвращении на сцену.