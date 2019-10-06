"Заворотнюк умерла в больнице": СМИ похоронили больную на рак актрису

В сети начали распространять информацию о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице.
В частности, в Telegram-канале "Только никому" была обнародована переписка с якобы родственниками пациентов того же медучреждения, которые утверждают, что Заворотнюк уже нет в живых.
На вопрос, насколько достоверными являются эти данные, они отвечают: "На 98%!".
Анастасия Заворотнюк
В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации нет, как и никаких сведений от родственников о ее состоянии.
Просим не рассматривать эту новость, как констатацию факта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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