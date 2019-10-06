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6 октября • обновлено в 15:10
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/ Новости шоу-бизнеса

"Заворотнюк умерла в больнице": СМИ похоронили больную на рак актрису

13.2т Читать материал на украинском

В сети начали распространять информацию о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице.

В частности, в Telegram-канале "Только никому" была обнародована переписка с якобы родственниками пациентов того же медучреждения, которые утверждают, что Заворотнюк уже нет в живых.

На вопрос, насколько достоверными являются эти данные, они отвечают: "На 98%!".

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации нет, как и никаких сведений от родственников о ее состоянии.

Просим не рассматривать эту новость, как констатацию факта.

"Заворотнюк умерла в больнице": СМИ похоронили больную на рак актрису

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ПОМОЙКА ОБОЗА КАК УМЕРЛА)ВЫ ЕЕ УЖЕ КАК ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ПОХОРОНИЛИ !
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Юг Руси
Юг Руси
"больную на рак" - Отсос, это как понимать? Примесь мовы? )))))))))
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