"Заворотнюк умерла в больнице": СМИ похоронили больную на рак актрису

В сети начали распространять информацию о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице.

В частности, в Telegram-канале "Только никому" была обнародована переписка с якобы родственниками пациентов того же медучреждения, которые утверждают, что Заворотнюк уже нет в живых.

На вопрос, насколько достоверными являются эти данные, они отвечают: "На 98%!".

Анастасия Заворотнюк

В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации нет, как и никаких сведений от родственников о ее состоянии.

Просим не рассматривать эту новость, как констатацию факта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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