Заворотнюк не пошла на эксперимент Фриске: СМИ разогнали новую сенсацию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, страдает от рака головного мозга, отказалась от введения американской вакцины, которую использовали при лечении Жанны Фриске.

Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на людей из ближнего круга актрисы. По их данным, Заворотнюк якобы предлагали использовать аналогичный экспериментальный препарат.

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Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк

Однако для этого ей пришлось бы лететь на лечение в американскую клинику, поэтому она отказалась. Заворотнюк якобы обследовали немецкие и польские врачи, но она предпочла лечение в России, у докторов, которых ей порекомендовали друзья Петра Чернышева.

Издание напоминает, что Жанну Фриске в свое время также пытались спасти американской экспериментальной нановакциной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула этого препарата стоит более 12 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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