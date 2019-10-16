Заворотнюк не пошла на эксперимент Фриске: СМИ разогнали новую сенсацию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, страдает от рака головного мозга, отказалась от введения американской вакцины, которую использовали при лечении Жанны Фриске.
Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на людей из ближнего круга актрисы. По их данным, Заворотнюк якобы предлагали использовать аналогичный экспериментальный препарат.
Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк
Однако для этого ей пришлось бы лететь на лечение в американскую клинику, поэтому она отказалась. Заворотнюк якобы обследовали немецкие и польские врачи, но она предпочла лечение в России, у докторов, которых ей порекомендовали друзья Петра Чернышева.
Издание напоминает, что Жанну Фриске в свое время также пытались спасти американской экспериментальной нановакциной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула этого препарата стоит более 12 тысяч евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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