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СпортLady

Засветилась в Москве: Лобода впервые выступила после родов

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Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила, впервые после появления ребенка вышла на сцену.

Она презентовала свою новую песню под названием Superstar в ходе 16-ой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация" России.

Выступление состоялось в Москве.

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Как снимали скандальное видео Светланы Лободы

Светлана Лобода

Украинская певица получила от россиян золотую тарелку в номинации "Лучшая исполнительница".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода шокировала подписчиков Instagram тверком и энергичными танцами с животом на девятом месяце.

Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
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Дригало Влад
Дригало Влад
Если в московии поет то нужно эти силиконовые поющие трусы лешить гражданства Украины
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