Засветилась в Москве: Лобода впервые выступила после родов

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила, впервые после появления ребенка вышла на сцену.

Она презентовала свою новую песню под названием Superstar в ходе 16-ой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация" России.

Выступление состоялось в Москве.

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Светлана Лобода

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