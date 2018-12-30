''Засунул в мешок и разбил об стенку'': фанат ''Л/ДНР'' Охлобыстин признался в зверском убийстве

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", признался в убийстве кошки.

Как рассказал артист в интервью "Вечерней Москве", он совершил такой поступок в детстве из-за того, что его якобы "сильно интересовали вопросы жизни и смерти".

"Во 2-м или 3-м классе я засунул в мешок кошку и об стенку разбил. Да, из научного интереса. Стыжусь этого. А вообще я к животным очень хорошо отношусь", — заявил Охлобыстин.

По словам актера, однажды его "охватил ужас" из-за осознания, что он когда-то умрет. "Я прятался в кладовке, не мог уснуть... На третий день, видимо, психика устала: скорее всего, это была какая-то разновидность панической атаки. И сознание выдало на-гора, что я бессмертен. Я тут же всем своим друганам сообщил, что, когда я умру, все должны веселиться, потому что я уйду во что-то прекрасное", — рассказал он.

Иван Охлобыстин lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Охлобыстин сделал скандальное заявление о ситуации в Украине, выразив уверенность, что украинцы и русские навсегда останутся братьями.