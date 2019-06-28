Заработал 26 миллионов: сын Алибасова сделал громкое признание о болезни отца

Сыну отравившегося токсическим веществом для прочистки труб "Крот" российского продюсера Бари Алибасова удалось заработать на болезни отца около 26 миллионов рублей.

Такое заявление сделал сам Алибасов-младший в интервью "Ридусу". Таким образом он подтвердил слова PR-директора группы "На-На" Вадима Горжанкина о том, что происходящее было просто спектаклем для поддержания популярности продюсера.

"Безусловно, мы с Вадимом каждое утро садились и придумывали, каким образом мы будем подавать новости сегодня. Мы профессионалы в создании драматургии. Однако мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача — преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать, чтобы потом не было стыдно", – рассказал Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов с сыном EADaily

Отдельно он обратил внимание на историю с пропавшим котом отца, которую успешно распространили СМИ.

"Папа никогда не скрывал, что на телевизоре он появляется только ради „бабла“, это его интересует в первую очередь. Но деньги все-таки пахнут для нас. Особенно нас всех спас кот — он прекрасно отработал. Теперь рекламных предложений у меня и у Вадима накопилось на 26 миллионов рублей. На кота сейчас выстроилась очередь от рекламных компаний", – поделился сын Алибасова.

Бари Алибасов-младший lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Продюсер якобы нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.

Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.

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