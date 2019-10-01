"Занимайтесь журналистикой!" Первое за 5 лет интервью Повалий вызвало скандал

Муж и продюсер украинской певицы Таисии Повалий Игорь Лихута возмутился реакцией СМИ на первое за пять лет интервью его супруги.

Он написал у себя в Facebook о том, что журналисты намеренно перекрутили ее слова, распространяя фейковые новости.

"Уважаемые журналисты, обращаюсь к вам. Потрудитесь прочитать внимательно первоисточник. Ваша задача заниматься журналистикой, а не искажать данные, лишь бы ваш читатель кликнул на очередной заголовок!", — возмутился продюсер.

Он опубликовал скрины новостей, где написано, что Повалий якобы постоянно живет в России и что ее "разворачивает" в соседнюю страну.

OBOZREVATEL прочитал интервью певицы для "КП в Украине", чтобы разобраться, о чем же действительно говорила Повалий.

Ниже основные моменты из ее интервью, в котором она осветила последние 5 лет своей жизни.

О скандале с Дворцом "Украина"

- Мы работаем с компанией, которая заключила договор с Дворцом "Украина", сделала предоплату аренды за 2 дня, и после этого решили поехать немного отдохнуть. У нас есть недвижимость в Испании, мы там проводим отпуск всей семьей. Но буквально через пару недель из прессы мы узнаем, что концерт под угрозой, а мою рекламу оговоренного концерта назвали провокацией.

Для нас с Игорем это был просто шок, мы, честно говоря, такого не ожидали. Речь о юбилейном концерте шла очень давно, и это была моя давняя мечта - провести юбилейный концерт на родине.

Скажу точно, что ни один бы артист не вышел в рекламу, не тратил деньги, не начал бы продавать билеты, если бы договор не был подписан.

О прошлом в "Партии регионов"

- Да, но мы же все шли в политику! Кто-то - в "Нашу Украину", кто-то - в "Партию регионов". Помню, что в тот момент за "Партию регионов" проголосовали более 10 миллионов человек. И что? Получается, что все предатели?

Мы ведь строили и продолжаем строить демократическое государство. Тогда почему у человека нет выбора? Выбор должен быть. Ведь все же борются за выбор и право этого выбора. Мы ежедневно становимся перед выбором.

О России и Украине

- Во мне убили желание жить и творить, мне не оставили выбора. Меня же практически изгнали и убрали из жизни! И после этого имеют право спрашивать, как я жила? Как я выжила? Они должны прийти ко мне и попросить прощения. И никто не имеет права спрашивать, что я делала эти 5 лет. Я безумно люблю свой дом и никогда никуда не переезжала, я всегда возвращаюсь к себе домой.

Мы сейчас вообще можем не отвечать на эти вопросы. Морально я не могу без музыки, не могу без сцены, не могу без своего зрителя. Это моя жизнь! Я хотела выжить. Что они хотели? Чтобы я просто исчезла? Не дождутся!

Об артистах, прошедших в Раду

- Не завидую я им, если честно. Политика и творчество - это, конечно, абсолютно разные вещи. На этом этапе приходится притормаживать с активной деятельностью артиста и погружаться в работу иного порядка. Да, я продолжала давать концерты, но не делала большие туры. Это уже было невозможно совмещать.

О жизни в Киеве

- Игорь выходил в эфир несколько раз и говорил - мы в Киеве, мы дома, никуда не бежали. Но все будто в пустоту. Выходит, что негатив больше читают, чем позитив. И это куда привлекательнее получается. Мало того, я уже криком кричала, что живу в Киеве, но продолжают писать одно и то же. Меня попросту не слышат.

О мыслях переехать из Украины

- Часто (думала - Ред.). Но мы настолько с мамой привязаны к своим корням! Мы с мамой вместе живем, и моя мама с бабушкой жила, у нас дочь - мама - это традиция. Я бы никогда в жизни ее не оставила!

Как сообщал OBOZREVATEL, Таисия Повалий разозлилась из-за новых обвинений в ее адрес по поводу России и Крыма. Она подчеркнула, что ни разу не выступала на полуострове с момента аннексии.

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