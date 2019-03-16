Замена Зеленскому? ''95 Квартал'' объявил о неожиданном решении

Студия "95 Квартал" пополнила актерский состав участником юмористического шоу "Лига смеха", которым стал Владимир Мартынец.

Юморист является капитаном команды "Стадион Диброва" и по итогам минувшего сезона был признан лучшим актером.

В субботу, 16 марта, Мартынец принял участие в новом выпуске "Вечернего квартала". "Встречайте нового жителя "Квартала", — объявили его актеры студии.

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Пока неизвестно, станет ли Мартынец актером "95 Квартала" на постоянной основе, или же будет принимать участие лишь в отдельных выпусках. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Владимир Мартынец скриншот из видео

Сам Зеленский также принял участие в новом выпуске "Вечернего квартала", но лишь в некоторых номерах.

Владимир Зеленский скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно с последними социологическими исследованиями, рейтинг Зеленского продолжает расти. За него готовы проголосовать 32,9% украинцев. Это больше, чем у Порошенко и Тимошенко вместе, за которых готовы отдать голоса 17,5% и 15,1% граждан соответственно.

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