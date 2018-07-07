Загадочно погибшая звезда "Дома-2" была беременной: назван предполагаемый отец

Погибшая в июне в Москве экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк находилась на втором месяце беременности.

В этом признались люди из близкого окружения девушки. Отца ребенка якобы недавно арестовали за взятку. Мужчина из СИЗО оплатил похороны на легендарном Троекуровском кладбище, а также гроб на сумму в 200 тысяч рублей, передает "Лайф".

"Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему, White Rabbit. У него двое или трое детей", — заявил экс-бойфренд девушки Альберт Резин.

Анастасия Тарасюк

При этом близкие утверждают, что ее "мог подтолкнуть к смертельному шагу женатый сотрудник правоохранительных органов, который настаивал, чтобы она прервала беременность".

С телезвездой мужчина якобы познакомился в одном из столичных ресторанов. Но, несмотря на бурный роман, не спешил уходить из семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Анастасия Тарасюк выпала из окна квартиры на 19-м этаже, которую она сняла совсем недавно. Вероятно, она была в нетрезвом состоянии.