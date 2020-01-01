"Зачем ты пришел?" Кравец расплакалась на "Вечернем Квартале" из-за Зеленского: видео

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала", который вышел в ночь на 1 января.

Так, во время него на сцене новый муж (Евгений Кошевой) сценической жены Владимира Зеленского решил устроить разборки с ее бывшим. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Елена Кравец Скриншот с видео

В какой-то момент Кравец слишком увлеклась и на ее глазах засверкали слезы."Зачем ты пришел? Чего ты ходишь сюда?" – сказала Кравец со сцены, обращаясь к сидящему в зале Зеленскому.

В конце номера бывшие коллеги нынешнего президента признались, что им очень не хватает его в "Квартале".

Зеленский во время номера Кравец и Кошевого Скриншот с видео

Пользователи также заметили накал эмоций. "Номер про бывшего... Как же все растрогались! И Лена прослезилась! Да и Вова тоже, просто старался не показывать", – пишут они в комментариях на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обсудили полный выпуск новогоднего выпуска "Квартал 95", на запись которого приходил президент Украины Владимир Зеленский. Его опубликовали на YouTube в ночь на 1 января.

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