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1 января • обновлено в 13:06
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"Зачем ты пришел?" Кравец расплакалась на "Вечернем Квартале" из-за Зеленского: видео

9.6т
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Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала", который вышел в ночь на 1 января.

Так, во время него на сцене новый муж (Евгений Кошевой) сценической жены Владимира Зеленского решил устроить разборки с ее бывшим. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Елена Кравец

Елена Кравец

Скриншот с видео

В какой-то момент Кравец слишком увлеклась и на ее глазах засверкали слезы."Зачем ты пришел? Чего ты ходишь сюда?" – сказала Кравец со сцены, обращаясь к сидящему в зале Зеленскому.

В конце номера бывшие коллеги нынешнего президента признались, что им очень не хватает его в "Квартале".

Зеленский во время номера Кравец и Кошевого

Зеленский во время номера Кравец и Кошевого

Скриншот с видео

Пользователи также заметили накал эмоций. "Номер про бывшего... Как же все растрогались! И Лена прослезилась! Да и Вова тоже, просто старался не показывать", – пишут они в комментариях на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обсудили полный выпуск новогоднего выпуска "Квартал 95", на запись которого приходил президент Украины Владимир Зеленский. Его опубликовали на YouTube в ночь на 1 января.

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Персоны
Елена Кравец Владимир Зеленский Евгений Кошевой
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
Вова, возвращайся в квартал, ей богу - всем будет лучше. А ещё лучше - вали из Украины.
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Стрела Дмитрий
Стрела Дмитрий
Не ссы Ленка, он ушел, но обещал вернуться. А вообще, да заберите вы уже назад этого блудного попугая поскорее.
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